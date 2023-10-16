Шейх, который хотел купить МЮ, планировал подписать Мбаппе и Камавингу

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани хотел купить «Манчестер Юнайтед» за 7 млрд долларов, однако получил отказ.
Если бы Джассим осуществил покупку МЮ, то в его планах было подписание Килиана Мбаппе, Эдуардо Камавинги и Кингсли Комана.
Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани хотел купить «Манчестер Юнайтед» за 7 млрд долларов, однако получил отказ.
Если бы Джассим осуществил покупку МЮ, то в его планах было подписание Килиана Мбаппе, Эдуардо Камавинги и Кингсли Комана.
Все планы разрушила жена, напомнив, что с утра на работу и отобрав пиво. Впрочем, результат моего футбольного бизнеса такой же как у катарского шейха, что радует.
Все планы разрушила жена, напомнив, что с утра на работу и отобрав пиво. Впрочем, результат моего футбольного бизнеса такой же как у катарского шейха, что радует.