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Шейх, который хотел купить МЮ, планировал подписать Мбаппе и Камавингу

вчера, 13:15

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани хотел купить «Манчестер Юнайтед» за 7 млрд долларов, однако получил отказ.

Если бы Джассим осуществил покупку МЮ, то в его планах было подписание Килиана Мбаппе, Эдуардо Камавинги и Кингсли Комана.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:31
Хорошие у него были планы.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:33
Вчера тоже хотел купить МЮ, подписать Мбаппе и Холланда, вернуть на поле Роналдиньо и Зидана...

Все планы разрушила жена, напомнив, что с утра на работу и отобрав пиво. Впрочем, результат моего футбольного бизнеса такой же как у катарского шейха, что радует.
izrafel
izrafel
вчера в 15:45
Не фига себе какой мог бы быть МЮ.... жаль что не получилось.
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:32
хороший вкус
но ПСЖ есть только один
а второй по кончености только Сити и так в Англии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:25
Какие у него были большие планы !
A.S.A
A.S.A ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 14:01
Камавинга может и будет счастлив, вот только Перес просто так не отпустит своего игрока
Igo0rek
Igo0rek ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:54
Вопрос лишь в цене. Предложили бы нереальную сумму, Камавинга будет счастлив где угодно.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:49
Ну в Мбаппе я бы еще поверил, он падкий на деньги, но вот Камавинга счастлив в Мадриде, да и Реал бы его не отпустил скорее всего
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