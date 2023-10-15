Серхи Роберто может отправиться в МЛС следующим летом

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вчера, 21:38

Капитан «Барселоны» может перебраться в США в 2024 году.

Сообщается, что футболист «сине-гранатовых» сосредоточен на выступлении за свою текущую команду, но также анализирует возможные варианты продолжения карьеры после окончания контракта с клубом в июне 2024 года.

Роберто ранее говорил, что ему нравится США , а особенно Нью-Йорк, в котором он был несколько раз. Также игрок прекрасно владеет английским языком.

Кроме того, о футболисте хорошо отзываются его бывшие партнёры по каталонскому клубу — Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба, Рики Пуч, а также Ориоль Росель, Илье Санчес, Андреу Фонтас и Джонатан дос Сантос.