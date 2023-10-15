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Серхи Роберто может отправиться в МЛС следующим летом

вчера, 21:38

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто может перебраться в США в 2024 году.

Сообщается, что футболист «сине-гранатовых» сосредоточен на выступлении за свою текущую команду, но также анализирует возможные варианты продолжения карьеры после окончания контракта с клубом в июне 2024 года.

Роберто ранее говорил, что ему нравится США, а особенно Нью-Йорк, в котором он был несколько раз. Также игрок прекрасно владеет английским языком.

Кроме того, о футболисте хорошо отзываются его бывшие партнёры по каталонскому клубу — Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба, Рики Пуч, а также Ориоль Росель, Илье Санчес, Андреу Фонтас и Джонатан дос Сантос.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:18
Не в Нью-Йорк поедет, а в Майами.
протон
протон
вчера в 23:22
Он всю жизнь играл универсально. Его использовали просто везде где только можно. Этим самым он, вместо успешного развития на определённой изначальной позиции ЦП/ОП, отдал всего себя во благо любимого клуба. За это ему огромное уважение и спасибо.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:09
А почему не к арабам, там больше заплатят!
Гость
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