«Рома» зимой может подписать защитника «Тоттенхэма»

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вчера, 18:59

Защитник «Тоттенхэма» может перебраться в Италию.

Сообщается, что из-за ограничений фэйрплей «волки» могут зимой либо совершить аренду игрока, либо подписать футболиста, контракт которого с действующим клубом близок к завершению.

По информации источника со ссылкой на Tuttosport, Дайер нравится главному тренеру римлян . Соглашение футболиста с лондонцами истекает в июне следующего года, он не желает продлевать договор и готов покинуть «Тоттенхэм» уже в ближайшее трансферное окно.