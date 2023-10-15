«Рома» зимой может подписать защитника «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер может перебраться в Италию.
Сообщается, что из-за ограничений фэйрплей «волки» могут зимой либо совершить аренду игрока, либо подписать футболиста, контракт которого с действующим клубом близок к завершению.
По информации источника со ссылкой на Tuttosport, Дайер нравится главному тренеру римлян Жозе Моуриньо. Соглашение футболиста с лондонцами истекает в июне следующего года, он не желает продлевать договор и готов покинуть «Тоттенхэм» уже в ближайшее трансферное окно.