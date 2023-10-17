Моуриньо покинет «Рому» после окончания нынешнего сезона

Жозе Моуриньо покинет должность главного тренера «Ромы» летом 2024 года.
Контракт португальского специалиста с римским клубом истекает после окончания сезона 2023/24, а «Рома» не планирует предлагать Моуриньо новую сделку.
На данный момент «волки» занимают 10-е место в Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на 10 очков.
Ничего там пока не налаживается и то что они смогут зацепиться за место в ЛЧ лишь твоё мнение. которое абсолютно ничем не подкреплено.
Ничего там пока не налаживается и то что они смогут зацепиться за место в ЛЧ лишь твоё мнение. которое абсолютно ничем не подкреплено.