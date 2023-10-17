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Моуриньо покинет «Рому» после окончания нынешнего сезона

вчера, 19:31

Жозе Моуриньо покинет должность главного тренера «Ромы» летом 2024 года.

Контракт португальского специалиста с римским клубом истекает после окончания сезона 2023/24, а «Рома» не планирует предлагать Моуриньо новую сделку.

На данный момент «волки» занимают 10-е место в Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на 10 очков.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:26
Удачи Моуриньо с Ростовом !!!)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:01, ред.
Моуриньо первый кто выиграл три разных турнира, ЛЧ, ЛЕ и ЛК, моя мечта назначить его тренером фк Ростов, а помощником Калачёв
PsюКасаемо вашего утверждения, согласен, Моур, Аланию сделает Чемпионом России, но на второй год идёт чтто-то не так
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:01
Привет, Дружище!
Согласен и подписываюсь под каждым словом!!! От себя добавлю- всё тоже самое можно адресовать и Клоппу.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:52
Не попрётся он в СА пока к нему есть интерес от клубов Европы. Вот когда он окончательно иссякнет, тогда и отправится туда.
Ничего там пока не налаживается и то что они смогут зацепиться за место в ЛЧ лишь твоё мнение. которое абсолютно ничем не подкреплено.
Ironigor
Ironigor ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:34
Согласен с каждым твоим словом .
Да если проанализировать все последние годы Моуриньо как главного тренера, то смело можно утверждать, что и сам как тренер и его тактика и стратегия , футбольная философия давно ушла в небытие . Футбол Моуриньо не приносит результата, особенно в определённом промежутке времени , как чемпионат . Он вполне способен выиграть один отдельно взятый матч , но а в чемпионате его философия уже не даёт результатов, что мы все видим в отдельно взятом клубе Рома . Так что вполне возможно ему требуется отойти от футбольной деятельности и какое-то время отдохнуть и переосмыслить свою футбольную философию , если конечно это ему надо . Вообщем время покажет, что он предпочтёт , отдых или работу 💰 💰 💰 в Саудовской Аравии .
idres
idres
вчера в 20:39
Неужели заманили деньги Саудитов.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:34, ред.
Постарел, и запал погас, да и денег видно хватит на старость, ведь есть Саудовская Аравия, те покупают только полевых игроков и с именем, а Моур, пусть и угасающая, но легенда, а тренер с именем новый виток исхода к саудитам
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:23
Неужели неустойку даже не получит? Моуру надо поднапрячься, чтобы пораньше свалить из Ромы с деньгами)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:07, ред.
Согласен на все сто!
Надо было Роме не продавать своих игроков ...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:03
Не пошло у Мауриньо,Италия это не его!
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 19:58
А кого вместо Моуриньо??? Главное, что бы не сделали хуже, мне кажется Рома опять начнет метаться по тренерам. В этом сезоне у Ромы постепенно игра налаживается и они смогут зацепиться за ЛЧ. а так добро пожаловать топ тренер Мавр в СА, его имидж поднимет интерес к СА на футбольных полях по всему миру.!
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 19:41
В Роме прекрасно понимают, что сделали ошибку позвав сбитого лётчика. С другой стороны , если бы он ещё высоко котировался, то его в римском клубе и не было бы.
Гость
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