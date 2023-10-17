Моуриньо покинет «Рому» после окончания нынешнего сезона

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вчера, 19:31

покинет должность главного тренера «Ромы» летом 2024 года.

Контракт португальского специалиста с римским клубом истекает после окончания сезона 2023/24, а «Рома» не планирует предлагать Моуриньо новую сделку.

На данный момент «волки» занимают 10-е место в Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на 10 очков.