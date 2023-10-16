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Уэйн Руни отклонил предложение из Саудовской Аравии

вчера, 13:49

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни отклонил предложение из Саудовской Аравии.

Английский специалист рассказал, что перед тем как он возглавил команду из Чемпионшина, у него были предложения от саудовских клубов.

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Все комментарии
ua68c2vvv8ju
ua68c2vvv8ju
вчера в 16:41
Нельзя Шреку к арабам - сильно любит налево ходить, а там такое не прокатит
FenixSL
FenixSL ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 15:51
что ни в какую жаркую историю не помчит
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:47
Все правильно сделал.... думаю что не для всех деньги во главе угла.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 15:37
Поясните, пожалуйста, по поводу первого утверждения.
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:12
не ну тут англичанин от мозга до костей
он играть то не хотел нигде более
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:43
У Руни тренерская карьера только в начале пути и какой смысл ему ехать тренировать пешеходных престарелых звёзд?
Это Моуринью уже зная, что как тренер он почти закончился, может себе позволить заявить, что после окончания тренерской карьеры поедет наслаждаться жизнью в саудовской лиге.
Руни сделал выбор и это правильный выбор!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:29
Ну он только возглавил Бирмингем , проект который для него интереснее чем деньги 💰 саудитов.
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