Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни отклонил предложение из Саудовской Аравии.
Английский специалист рассказал, что перед тем как он возглавил команду из Чемпионшина, у него были предложения от саудовских клубов.
Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни отклонил предложение из Саудовской Аравии.
Английский специалист рассказал, что перед тем как он возглавил команду из Чемпионшина, у него были предложения от саудовских клубов.
Это Моуринью уже зная, что как тренер он почти закончился, может себе позволить заявить, что после окончания тренерской карьеры поедет наслаждаться жизнью в саудовской лиге.
Руни сделал выбор и это правильный выбор!!!
Это Моуринью уже зная, что как тренер он почти закончился, может себе позволить заявить, что после окончания тренерской карьеры поедет наслаждаться жизнью в саудовской лиге.
Руни сделал выбор и это правильный выбор!!!