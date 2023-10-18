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«Барселона» заинтересована в приобретении форварда «Манчестер Сити»

вчера, 09:33

«Барселона» пристально следит за нападающим «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулианом Альваресом. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави лично заинтересован в игроке. Сообщается, что он постарается убедить руководство «Барселоны» выплатить отступные за Альвареса, которые составляют 50 миллионов евро.

Несмотря на финансовые проблемы, каталонцы настроены решительно. Хави уверен, что аргентинец сможет в будущем заменить Роберта Левандовского.

Контракт Альвареса с «Манчестер Сити» действует до лета 2028 года. В текущем сезоне на счету футболиста 13 матчей, 6 голов, 5 голевых передач и 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего аргентинца в 80 миллионов евро.

Ранее Альварес вошёл в список самых подорожавших игроков АПЛ.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 17:14
Утка. За Альвареса не меньше 90 лямов зарядят.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:44
Надеюсь этого не произойдет. Барселона стала скандальным болотом. Альварес похоронит свои лучшие годы
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 12:21
Это для других он может стоить больше, а для Барселоны он стоит ниже рынка. Так шта, есть шансы у Хави урвать Альвареса у сити. Если шта не так, Гвардиола поможет, подсуетиться.
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:08
Вряд ли они его продадут
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:08
Сити не отдаст Альвареса
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:01
Барса вроде как чуть ли наезжает на Сити из-за того, что те им Силву не отдали. Думаю, Горожане не не спустят такого нахальства, я б на их месте ни о каких 50 или 80 лямах даже не разговаривал, это молодой и перспективный игрок, который уже дофига чего умеет, нравится? - 150 и по рукам или язык проглотите
Elliada
Elliada
вчера в 09:43
Размечтались. Для начала пусть расплатятся за трансфер Феррана, а потом пусть забудут про Альвареса. Если нужен форвард, пусть Холанна забирают за 200 млн. Его не жалко. Альвареса нужно сохранить. Потом Мадрид купит Мбаппе и будет противостояние.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 09:42
Пусть Холанда лучше забирают, от Альвареса пользы куда больше в МС
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