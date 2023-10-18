«Барселона» заинтересована в приобретении форварда «Манчестер Сити»

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вчера, 09:33

«Барселона» пристально следит за нападающим «Манчестер Сити» и сборной Аргентины . Главный тренер «сине-гранатовых» Хави лично заинтересован в игроке. Сообщается, что он постарается убедить руководство «Барселоны» выплатить отступные за Альвареса, которые составляют 50 миллионов евро.

Несмотря на финансовые проблемы, каталонцы настроены решительно. Хави уверен, что аргентинец сможет в будущем заменить Роберта Левандовского.

Контракт Альвареса с «Манчестер Сити» действует до лета 2028 года. В текущем сезоне на счету футболиста 13 матчей, 6 голов, 5 голевых передач и 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего аргентинца в 80 миллионов евро.