Цыганков интересен «Баварии»

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вчера, 15:19

Нападающий «Жироны» привлёк внимание «Баварии».

Мюнхенцы следят за игроком и намерены приобрести его следующим летом. Испанский коллектив запросит за футболиста не менее 30 миллионов евро, 50% от суммы достанется киевскому «Динамо».

За «Жирону» форвард выступает с января 2023 года.