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Цыганков интересен «Баварии»

вчера, 15:19

Нападающий «Жироны» Виктор Цыганков привлёк внимание «Баварии».

Мюнхенцы следят за игроком и намерены приобрести его следующим летом. Испанский коллектив запросит за футболиста не менее 30 миллионов евро, 50% от суммы достанется киевскому «Динамо».

За «Жирону» форвард выступает с января 2023 года.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:42
Это опечатка. Бывает...
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:37
Прогуглил несколько футбольных сайтов, но нигде не нашёл подтверждение, что Цыганков голкипер, везде он значится, как полевой игрок фк Жирона.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:36
Ты вообще как додумался сравнить их??? Всё равно, что сравнивать Пирло с Леау.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:44
А когда это он амплуа сменил?
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:31
По этому поводу, Павел, я ничего не могу сказать, в этих цифрах я не понимаю. Но, всецело- Вам доверяю! В Киеве, Цыганков был лучшим, и помню, как он солировал в Барселоне, пару лет назад, даже несмотря на поражение киевлян-1:2!!! И даже Месси был удивлен...
Capral
Capral
вчера в 16:27
протон, Мудрика и Цыганкова вообще нельзя сравнивать- они абсолютно разные. Цыганков- футбольный поэт, художник, он ведет игру- он мозг команды, он футбольный интеллект!!! Мудрик- универсал, может разогнать атаку, завершить её, с физикой дружит, но ему не хватает креатива, фантазии, интеллекта. Поэтому, их невозможно сравнивать...

С тех пор, как Виктор ушел из Киева, я не видел его игру и не знаю, как он прогрессирует или нет. Всё ,что я написал- это из прошлых наблюдений...
протон
протон
вчера в 16:11
Кстати есть мнение, что Цыганков сильнее Мудрика. Смотря в чем. У Цыганкова скорость и дриблинг хуже , чем в Мудрика. Мудрик более непредсказуем и оригинален в игре-- чаще может взять игру на себя. У Цыганкова же получше отбор, прессинг, и культура паса, да и финишинг. Но той же Мудрик иногда крутые пасы выдает, что Цыганкову и не снилось .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:11
Это так, но из-за условия в 50% суммы "Динамо" его продажа, я думаю, весьма маловероятна. Хотя "Жирона" и отобьёт сумму трансфера из Киева с избытком, но такое условие само по себе указывает на то, что она вообще не будет гореть желанием его продавать.
mb464sywsymn
mb464sywsymn
вчера в 16:10
главное вратарь)
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:54
Интересный футбол показывает сейчас Жирона и Цыганков у них на первых ролях
Внимание Баварии не случайно, особенно на фоне слухов про Сане
Capral
Capral
вчера в 15:43
Талантливый футболист, думающий и креативный, техничный! Не знаю, насколько, он нужен Баварии, но помню его по играм в Киеве- очень способный парень!!!
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