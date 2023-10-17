Цыганков интересен «Баварии»

Нападающий «Жироны» Виктор Цыганков привлёк внимание «Баварии».
Мюнхенцы следят за игроком и намерены приобрести его следующим летом. Испанский коллектив запросит за футболиста не менее 30 миллионов евро, 50% от суммы достанется киевскому «Динамо».
За «Жирону» форвард выступает с января 2023 года.
С тех пор, как Виктор ушел из Киева, я не видел его игру и не знаю, как он прогрессирует или нет. Всё ,что я написал- это из прошлых наблюдений...
С тех пор, как Виктор ушел из Киева, я не видел его игру и не знаю, как он прогрессирует или нет. Всё ,что я написал- это из прошлых наблюдений...