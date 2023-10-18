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«Реал» может продать Родриго

сегодня, 00:00

Нападающий Родриго Силва может покинуть «Реал».

Мадридский клуб рассматривает вариант с продажей бразильца, потому что «сливочные» недовольны поведение футболиста за пределами поля.

Кроме того, «Реал» может продать Родриго, который оценивается в 100 млн евро, чтобы инвестировать деньги в покупку Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда, которые стоят по 250 млн евро.

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Все комментарии
UncleZack
UncleZack
сегодня в 03:54
Как только стал играть в основе сразу деградировал,да и характер не подарок.
Помнится он Анчи обзывал старикашкой за то что не выпустил в основе на финал ЛЧ.
Нужно продать и наигрывать на фланге Гюлера,
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Митя Митин (раскрыть)
сегодня в 02:45
В чём заключается его проблемность?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 01:03, ред.
А и так нужно, центрального нападающего (пока что я предположил, что можно Гирасси попробовать). Но нужно будет и флангового форварда на на замену бегунку.

При этом на позиции Родриго может сыграть Арда Гюлер, проблема в том только, что он вообще пока не играл по факту в "Реале", неповезло, приехал и сразу травма.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:59
Нужно ли кого-то приобретать после его продажи из игроков атаки?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:52
Супер, он и на поле не тянет. Как был джокером, всё было окей, а в качестве бегунка, который ничего не создаёт, нафиг не нужен. Но теперь он и не захочет быть джокером, после того, как вкусил достаточно беспонтовой игры в основе, давно говорю, от этого актива надо избавляться, пока он в цене.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:08
100 лямов хорошие деньги, и заоодно от проблемного игрока избавятся!
Гость
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