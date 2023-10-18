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сегодня, 00:00

Нападающий может покинуть «Реал».

Мадридский клуб рассматривает вариант с продажей бразильца, потому что «сливочные» недовольны поведение футболиста за пределами поля.

Кроме того, «Реал» может продать Родриго, который оценивается в 100 млн евро, чтобы инвестировать деньги в покупку или , которые стоят по 250 млн евро.