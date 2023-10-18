Нападающий Родриго Силва может покинуть «Реал».
Мадридский клуб рассматривает вариант с продажей бразильца, потому что «сливочные» недовольны поведение футболиста за пределами поля.
Кроме того, «Реал» может продать Родриго, который оценивается в 100 млн евро, чтобы инвестировать деньги в покупку Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда, которые стоят по 250 млн евро.
При этом на позиции Родриго может сыграть Арда Гюлер, проблема в том только, что он вообще пока не играл по факту в "Реале", неповезло, приехал и сразу травма.
При этом на позиции Родриго может сыграть Арда Гюлер, проблема в том только, что он вообще пока не играл по факту в "Реале", неповезло, приехал и сразу травма.