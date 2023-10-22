В январе Филлипс покинет «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кэлвин Филлипс хочет покинуть команду, чтобы получать больше игрового времени.
«Горожане» готовы продать игрока за сумму близкую к 42 миллионам фунтов. Также они готовы рассмотреть вариант аренды футболиста с правом обязательного выкупа, если команда, которая арендует Филлипса будет платить ему зарплату.
На англичанина претендуют: «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Бавария».
У Филлипса остаётся четыре с половиной года по контракту с зарплатой 150 000 фунтов стерлингов в неделю, и «Манчестер Сити» был готов заплатить огромную часть этой суммы, чтобы сгладить ситуацию с уходом игрока. Однако сообщается, что хавбек готов согласиться примерно на половину этой суммы, лишь бы его карьера вновь пошла в правильном направлении.
Ранее наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что ему так и не удалось добиться от Филлипса максимальных результатов.
27-летний полузащитник присоединился к «горожанам» летом прошлого года. В текущем сезоне на его счету 5 матчей и жёлтая карточка.
Филлипсу сейчас отлично подошел бы Ньюкасл и тот коллектив,который сейчас там собрал Хау.
ВХЮ тоже нормальный вариант, но там есть Соучек и Альварес, не думаю что им сейчас нужен третий опорник
Филлипсу сейчас отлично подошел бы Ньюкасл и тот коллектив,который сейчас там собрал Хау.
ВХЮ тоже нормальный вариант, но там есть Соучек и Альварес, не думаю что им сейчас нужен третий опорник