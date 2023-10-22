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В январе Филлипс покинет «Манчестер Сити»

вчера, 09:23

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кэлвин Филлипс хочет покинуть команду, чтобы получать больше игрового времени.

«Горожане» готовы продать игрока за сумму близкую к 42 миллионам фунтов. Также они готовы рассмотреть вариант аренды футболиста с правом обязательного выкупа, если команда, которая арендует Филлипса будет платить ему зарплату.

На англичанина претендуют: «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Бавария».

У Филлипса остаётся четыре с половиной года по контракту с зарплатой 150 000 фунтов стерлингов в неделю, и «Манчестер Сити» был готов заплатить огромную часть этой суммы, чтобы сгладить ситуацию с уходом игрока. Однако сообщается, что хавбек готов согласиться примерно на половину этой суммы, лишь бы его карьера вновь пошла в правильном направлении.

Ранее наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что ему так и не удалось добиться от Филлипса максимальных результатов.

27-летний полузащитник присоединился к «горожанам» летом прошлого года. В текущем сезоне на его счету 5 матчей и жёлтая карточка.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:12
Я вообще не понимал, для чего Хосеп покупает этого игрока, т.к изначально было видно, что Филлипс стилистически не подходит под футбол Сити. Не могу сказать, что он "дерево", но он более классический британский опорник, который может отбирать мячи, но может и отобрать его с ногами соперника, а у Сити даже опорники должны быть более техничными, что бы и мяч могли отобрать, и пас умный отдать.....
Филлипсу сейчас отлично подошел бы Ньюкасл и тот коллектив,который сейчас там собрал Хау.
ВХЮ тоже нормальный вариант, но там есть Соучек и Альварес, не думаю что им сейчас нужен третий опорник
ДСА
ДСА
вчера в 13:47
Сами разбаловали игрока деньгами, теперь пожинают плоды.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:17
В ВХЮ обмен на Пакету с доплатой было бы здорово
idres
idres
вчера в 10:42
Думаю что за такую сумму его не купят, а вот поторговаться могут.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:38
Саудиты тебя ждут .
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