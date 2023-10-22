В январе Филлипс покинет «Манчестер Сити»

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вчера, 09:23

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии хочет покинуть команду, чтобы получать больше игрового времени.

«Горожане» готовы продать игрока за сумму близкую к 42 миллионам фунтов. Также они готовы рассмотреть вариант аренды футболиста с правом обязательного выкупа, если команда, которая арендует Филлипса будет платить ему зарплату.

На англичанина претендуют: «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Бавария».

У Филлипса остаётся четыре с половиной года по контракту с зарплатой 150 000 фунтов стерлингов в неделю, и «Манчестер Сити» был готов заплатить огромную часть этой суммы, чтобы сгладить ситуацию с уходом игрока. Однако сообщается, что хавбек готов согласиться примерно на половину этой суммы, лишь бы его карьера вновь пошла в правильном направлении.

Ранее наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что ему так и не удалось добиться от Филлипса максимальных результатов.

27-летний полузащитник присоединился к «горожанам» летом прошлого года. В текущем сезоне на его счету 5 матчей и жёлтая карточка.