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«Реал» претендует на вратаря клуба «Лас-Пальмас»

вчера, 10:56

Голкипер клуба «Лас-Пальмас» Альваро Вальес попал в сферу интересов «Реала».

Вратарь «сливочных» Кепа Аррисабалага находится в команде на правах аренды, а Андрей Лунин может уйти из коллектива.

Клуб из Мадрида пока что не общался с футболистом «Лас-Пальмаса», но интерес к нему есть. Его контракт с нынешним коллективом рассчитан до следующего лета.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:16
«Реал» претендует на вратаря клуба «Лас-Пальмас» .
В последнее время что-то очень много каких-то вбросов приходит от лица Реала . Ну если взять именно эту ситуацию с вратарской позицией у Реала, то можно сказать, что вратарь Лас - Пальмаса вполне может заменить Лунёва , ведь команда где в воротах стоит Альваро Вальес пропустила меньше всего мячей и уступает по пропущенным мячам, уступает только Реалу , а в турнирной таблице занимает совсем не высокие места в Чемпионате Испании , одинадцатое место на сегодняшний день . Так что вполне возможно, что скауты Реала присматриваются к данному персонажу . Вот только один вопрос, а захочет ли сам Альваро стать лавочником в Реале. Потому что выиграть конкуренцию у сегодняшнего Кепы будет совершенно не просто . Ну вот как-то так , на мой субъективный взгляд .
idres
idres
вчера в 12:05
Воротник для Реала актуально.... нужно суетиться.
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