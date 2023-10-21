«Реал» претендует на вратаря клуба «Лас-Пальмас» .

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вчера, 10:56

Голкипер клуба «Лас-Пальмас» попал в сферу интересов «Реала».

Вратарь «сливочных» находится в команде на правах аренды, а может уйти из коллектива.

Клуб из Мадрида пока что не общался с футболистом «Лас-Пальмаса», но интерес к нему есть. Его контракт с нынешним коллективом рассчитан до следующего лета.