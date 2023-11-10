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«Брайтон» продлил контракт с нападающим, которым интересовались топ-клубы

вчера, 14:53

Пресс-служба «Брайтона» объявила о продлении контракта с нападающим Эваном Фергюсоном.

Новое соглашение молодого футболиста рассчитано до лета 2029 года. В подписании Фергюсона были заинтересованы английские топ-клубы.

«Брайтон» продлил контракт с нападающим, которым интересовались топ-клубы

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Все комментарии
nzwdeu22qja7
nzwdeu22qja7
вчера в 17:51
Ловко руководство Брайтона всех обламало
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:20
Пускай стабильность обретёт, а там видно будет
Тем более многие футболисты так и не раскрылись перейдя в топ-клубы
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:35
Правильное решение руководства Брайтона - нечего "разбрасываться" молдыми талантами.
Гость
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