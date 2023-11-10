«Брайтон» продлил контракт с нападающим, которым интересовались топ-клубы

Пресс-служба «Брайтона» объявила о продлении контракта с нападающим Эваном Фергюсоном.
Новое соглашение молодого футболиста рассчитано до лета 2029 года. В подписании Фергюсона были заинтересованы английские топ-клубы.
Пресс-служба «Брайтона» объявила о продлении контракта с нападающим Эваном Фергюсоном.
Новое соглашение молодого футболиста рассчитано до лета 2029 года. В подписании Фергюсона были заинтересованы английские топ-клубы.
Тем более многие футболисты так и не раскрылись перейдя в топ-клубы
Тем более многие футболисты так и не раскрылись перейдя в топ-клубы