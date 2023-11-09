«Ювентус» продлил контракт с Локателли

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли продлил соглашение с клубом.
Новый договор рассчитан до 2028 года. В июле хавбек после двухгодичной аренды на постоянной основе перешёл в стан туринцев из «Сассуоло».
Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли продлил соглашение с клубом.
Новый договор рассчитан до 2028 года. В июле хавбек после двухгодичной аренды на постоянной основе перешёл в стан туринцев из «Сассуоло».
умеет хорошо обострять, очень креативен, многие атаки строятся через него.
И у него есть потенциал, чтобы стать ещё лучше.
умеет хорошо обострять, очень креативен, многие атаки строятся через него.
И у него есть потенциал, чтобы стать ещё лучше.
Один из немногих действительно классных игроков в команде, к сожалению таких осталось мало.
Жду по Кьезе такую же новость
Один из немногих действительно классных игроков в команде, к сожалению таких осталось мало.
Жду по Кьезе такую же новость