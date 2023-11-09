«Ювентус» продлил контракт с Локателли

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вчера, 17:12

Полузащитник «Ювентуса» продлил соглашение с клубом.

Новый договор рассчитан до 2028 года. В июле хавбек после двухгодичной аренды на постоянной основе перешёл в стан туринцев из «Сассуоло».