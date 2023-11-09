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«Ювентус» продлил контракт с Локателли

вчера, 17:12

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли продлил соглашение с клубом.

Новый договор рассчитан до 2028 года. В июле хавбек после двухгодичной аренды на постоянной основе перешёл в стан туринцев из «Сассуоло».

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Все комментарии
2mp73hva43hz
2mp73hva43hz
вчера в 19:56
Отступные тоже один ярд?)
протон
протон
вчера в 19:40
Ювентус продлил контракт с Локателли. Правильно, свою итальянскую молодежь надо беречь. Неплохой игрок!
Один из немногих действительно классных игроков в команде, к сожалению таких осталось мало.
Жду по Кьезе такую же новость
odmen chert
odmen chert
вчера в 18:53
ну теперь отдыхать в лазарете
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:34
Ну, это и не удивляет. Локателли сейчас стал одним из ключевых игроков Ювентуса,
умеет хорошо обострять, очень креативен, многие атаки строятся через него.
И у него есть потенциал, чтобы стать ещё лучше.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:24
На 5 лет - для Локателли шикарно.
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