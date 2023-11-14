Агент Писарского требует с игрока более 15 миллионов рублей

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вчера, 11:24

Футбольный агент Даниил Саблин требует с нападающего «Крыльев Советов» материальную компенсацию.

Сообщается, что с 2020 года футболист неофициально сотрудничает с Виктором Панченко. В сентябре 2022 года по его просьбе Писарский подписал агентский договор с Даниилом Саблиным. Отмечается, что лично они никогда не встречались. В ноябре Писарский переподписывает контракт с «Оренбургом», в договоре стоит подписать Саблина. Нападающий получает 10 миллионов рублей подъёмных, из них 3 миллиона 900 тысяч отдаёт брату Виктору Панченко, и ещё 100 000 тысяч ему на карту.

В январе 2023 года Писарский переходит в «Крылья Советов» за 100 миллионов рублей. Из них 15 миллионов получает от «Оренбурга» футбольный агент Алексей Талаев (близкий друг Виктора Панченко). В октябре 2023 года Даниил Саблин дожидается момента, когда он больше не посредник и подаёт заявление на Писарского. Он требует: штраф 5 миллионов рублей за то, что игрок не предупредил Саблина о переходе в «Крылья Советов» за 180 дней до подписания контракта (при этом, они к тому моменту официально даже столько не работали); 10 % от 15 миллионов рублей, которые Писарский получил от трансфера в самарский клуб (это при том, что агент от Панченко Талаев уже получил 15 миллионов от «Оренбурга» за этот переход); 10 % от всего дохода нападающего в «Крылья Советов»; 1,5 миллиона с заработанного Писарским в «Оренбурге» после переподписания контракта.