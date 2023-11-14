Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Агент Писарского требует с игрока более 15 миллионов рублей

вчера, 11:24

Футбольный агент Даниил Саблин требует с нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского материальную компенсацию.

Сообщается, что с 2020 года футболист неофициально сотрудничает с Виктором Панченко. В сентябре 2022 года по его просьбе Писарский подписал агентский договор с Даниилом Саблиным. Отмечается, что лично они никогда не встречались. В ноябре Писарский переподписывает контракт с «Оренбургом», в договоре стоит подписать Саблина. Нападающий получает 10 миллионов рублей подъёмных, из них 3 миллиона 900 тысяч отдаёт брату Виктору Панченко, и ещё 100 000 тысяч ему на карту.

В январе 2023 года Писарский переходит в «Крылья Советов» за 100 миллионов рублей. Из них 15 миллионов получает от «Оренбурга» футбольный агент Алексей Талаев (близкий друг Виктора Панченко). В октябре 2023 года Даниил Саблин дожидается момента, когда он больше не посредник и подаёт заявление на Писарского. Он требует: штраф 5 миллионов рублей за то, что игрок не предупредил Саблина о переходе в «Крылья Советов» за 180 дней до подписания контракта (при этом, они к тому моменту официально даже столько не работали); 10 % от 15 миллионов рублей, которые Писарский получил от трансфера в самарский клуб (это при том, что агент от Панченко Талаев уже получил 15 миллионов от «Оренбурга» за этот переход); 10 % от всего дохода нападающего в «Крылья Советов»; 1,5 миллиона с заработанного Писарским в «Оренбурге» после переподписания контракта.

27-летний футболист же направил обращения в Комиссию РФС по работе с Футбольными агентами и планирует написать заявление в правоохранительные органы по факту мошенничества группы лиц, в которую, по его мнению, входят Панченко, Саблин и Талаев.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фёдор Смолов стал отцом
Сегодня, 17:42 Фото
ОфициальноПетр Чех будет играть за чемпионов британской хоккейной лиги
Сегодня, 17:21
Нигерийский нападающий «Краснодара» может получить паспорт РФ в 2024 году
Вчера, 18:58
Нойер женился на 23-летней гандболистке Биссель
Вчера, 15:32
Рамсдейл признался, что у него есть проблемы с концентрацией во время игр
Вчера, 15:22
Футбольный агент Талаев отреагировал на новость о жалобе Писарского
Вчера, 14:55
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:28
мошенники резвятся от души
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:55
Жулики... Деньги пилят, фамилии меняют, играть не играет, семечки грызёт, машины разбивает...
Futurista
Futurista
вчера в 11:42, ред.
Сычевой?...Писарский?...

9nkq33y7f6r8
9nkq33y7f6r8
вчера в 11:31
Да пусть требует с Писарского, надо просто ненадолго опять побыть Сычевым
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 