Бекхэм начал лысеть, Роналду похвастался прессом. Лучшее из Сети

Традиционный обзор постов футболистов в соцсетях.
Футболист «Арсенала» Александр Зинченко сводил дочь в зоопарк.
А хавбек «Реала» Федерико Вальверде выбрался с семьей на природу.
Эдуардо Камавинга очень сильно любит солнцезащитные очки — ходит в них даже дома.
Форвард «Галатасарая» Вилфрид Заха выложил свое детское фото.
Бывший футболист «Наполи» Марек Гамшик решил примерить традиционный словацкий костюм.
Легенда аргентинского футбола Хуан Себастьян Верон женился.
Голкипер «Факела» Александр Беленов прогулялся с дочкой по воронежскому парку.
Легенда МЮ Дэвид Бекхэм, похоже, начал лысеть.
Девушка дня. Микела, жена защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.
Криштиану Роналду вместе со своей девушкой Джорджиной сходил в спортзал.
Милота дня. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар с дочкой.
Лионель Месси показал, как его жена Антонелла помогает ему готовиться к выходу в свет. Недавно аргентинец получил очередную награду.
Футболист «Ювентуса» Моизе Кин выпустит трек — уже записал его.
Всем хорошего и уютного настроения на этой неделе! Проводите вечера с пользой, как это делает защитник «Спартака» Никита Чернов.
Мне больше всего понравилась Неймар с дочкой. Оба зовут маму )))))).
Мне больше всего понравилась Неймар с дочкой. Оба зовут маму )))))).