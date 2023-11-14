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Хуниор Алонсо: «На поездку в сборную у меня сейчас уходит минимум 35 часов»

вчера, 10:22

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал о трудностях, связанных с долгими поездками и перелетами.

Это очень тяжело. Для понимания мой личный пример. На поездку в сборную Парагвая у меня сейчас уходит минимум 35 часов, а может и до 40 дойти. И это только в одну сторону! Не скрою, я уже чувствую себя уставшим физически и морально.

Считайте рейсы: Асунсьон — Сан-Паулу, Сан-Паулу — Дубай, Дубай — Москва, Москва — Калининград. В сумме я потратил 34-35 часов на дорогу. Получается, из Парагвая я выехал в среду, а к команде присоединился в пятницу. В субботу у нас была игра с «Балтикой» в гостях, а в воскресенье — 11-часовой переезд в Краснодар. Естественно, это очень тяжело. Меня это уже начинает немного напрягать. Уровень стресса повышается, хотя раньше такого не замечал за собой.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:04
и правда, сложный путь
w5thqduzgs7b
w5thqduzgs7b
вчера в 11:14
А Колумбу думаешь легко и быстро было?
Гость
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