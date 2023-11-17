Представлена форма сборной ФНЛ на матч с командой Медиалиги

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вчера, 14:38

Стало известно, в какой форме сыграет сборная ФНЛ в матче с командой Медиалиги.

Основу паттерна составили координаты всех локаций, которые представляют клубы Первой лиги. Также был сделан трибьют к столетию со дня рождения поэта Расула Гамзатова с отсылкой к его стихотворению «Мой Дагестан».

Поединок пройдёт 1 декабря на «Анжи Арене» в Каспийске.