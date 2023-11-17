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Представлена форма сборной ФНЛ на матч с командой Медиалиги

вчера, 14:38
Сборная ФНЛЛоготип футбольный клуб Сборная ФНЛ-:-Логотип футбольный клуб Сборная МФЛСборная МФЛ01.12.2023 в 20:00 Не начался

Стало известно, в какой форме сыграет сборная ФНЛ в матче с командой Медиалиги.

Основу паттерна составили координаты всех локаций, которые представляют клубы Первой лиги. Также был сделан трибьют к столетию со дня рождения поэта Расула Гамзатова с отсылкой к его стихотворению «Мой Дагестан».

Поединок пройдёт 1 декабря на «Анжи Арене» в Каспийске.

Представлена форма сборной ФНЛ на матч с командой МедиалигиПредставлена форма сборной ФНЛ на матч с командой МедиалигиПредставлена форма сборной ФНЛ на матч с командой МедиалигиПредставлена форма сборной ФНЛ на матч с командой МедиалигиПредставлена форма сборной ФНЛ на матч с командой Медиалиги Представлена форма сборной ФНЛ на матч с командой Медиалиги

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 15:04
Два миллиона болельщиков купили эту форму.
shlomo
shlomo
вчера в 14:49
Пусть тогда уже и представляют форму медиалиги, чтобы сравнить.
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:46, ред.
Интересная, необычная форма...
Ну, и конечно интересный мач ожидает нас 1 декабря между
сборными ФНЛ и Медиалиги. Я буду болеть за сборную ФНЛ
(лучшую лигу мира)) и надеюсь она покажет этим "медийщикам",
где "раки зимуют", поставив их на место, которого они заслуживают,
и укажет этим новоявленным медиа-фуболёрам
их реальный уровень.
Гость
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