Представлена форма сборной ФНЛ на матч с командой Медиалиги

Стало известно, в какой форме сыграет сборная ФНЛ в матче с командой Медиалиги.
Основу паттерна составили координаты всех локаций, которые представляют клубы Первой лиги. Также был сделан трибьют к столетию со дня рождения поэта Расула Гамзатова с отсылкой к его стихотворению «Мой Дагестан».
Поединок пройдёт 1 декабря на «Анжи Арене» в Каспийске.
Ну, и конечно интересный мач ожидает нас 1 декабря между
сборными ФНЛ и Медиалиги. Я буду болеть за сборную ФНЛ
(лучшую лигу мира)) и надеюсь она покажет этим "медийщикам",
где "раки зимуют", поставив их на место, которого они заслуживают,
и укажет этим новоявленным медиа-фуболёрам
их реальный уровень.
Ну, и конечно интересный мач ожидает нас 1 декабря между
сборными ФНЛ и Медиалиги. Я буду болеть за сборную ФНЛ
(лучшую лигу мира)) и надеюсь она покажет этим "медийщикам",
где "раки зимуют", поставив их на место, которого они заслуживают,
и укажет этим новоявленным медиа-фуболёрам
их реальный уровень.