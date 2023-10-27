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«Спартак» впервые в сезоне сыграет в красно-чёрной форме

вчера, 13:19
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак14:00 Не начался

«Спартак» впервые в нынешнем сезоне сыграет в красно-чёрном комплекте формы.

Экипировка посвящена 25-летию победы над «Аяксом». Москвичи встретятся с «Факелом» в рамках РПЛ.

«Спартак» впервые в сезоне сыграет в красно-чёрной форме

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:59
В этой связи, фото зачет, у меня вопрос один:
- А есть ли белая тушь для татух?
Если чё, патент мну!
lotsman
lotsman
вчера в 18:15
Спартак решил перекраситься? Под Промеса маскируются.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:03
Прямо нонсенс какой то, два "знаменательных" в одном - "впервые в Нынешнем Сезоне сыграет в красно-чёрном комплекте формы" и "посвящена 25-летию победы над «Аяксом»" .У меня сразу сложилась ассоциация - что то вроде "40 лет без урожая!" Календарный матч в Воронеже с "Факелом" - надо настраиваться на серьёзную борьбу и стремление к победе, но а прочею "мишуру" можно оставить на потом, когда, что ни будь весомое выиграем.
Так и хочется добавить - "не о том думаете, господа - товарищи"
PS А времена в том числе и футбольные меняются и не исключаю, если бы теперь Спартак сыграл Аяксом (в нынешнем его состоянии) - тоже была бы одержана победа.
ABir
ABir
вчера в 16:19
Такое событие надо отмечать непременно только победой!
shur
shur
вчера в 16:05
    shur
    shur ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 16:02
    ...или Шахтер, там тоже одни угольки!!!
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 14:29
    Модный тренд в одежде
    Тот самый чувак
    Тот самый чувак
    вчера в 14:22
    Это похороны.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 14:08
    "Чёрный наркобарон" из Аякса (а Промес вкладывался в наркобизнесс как раз играя за Аякс) и это связь победы 25 летней давности Спартака над Аяксом?
    Креативно работают в Спартаке!!!
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 13:26
    Красно-черные это уже не Спартак, а фк Химки какие-то.
    MishaBigdan
    MishaBigdan
    вчера в 13:25
    1-0 факел
    idres
    idres
    вчера в 13:23
    Тут главное чтобы не проиграли в этой форме, а то смеху будет много...
    Гость
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