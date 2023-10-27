«Спартак» впервые в сезоне сыграет в красно-чёрной форме

«Спартак» впервые в нынешнем сезоне сыграет в красно-чёрном комплекте формы.
Экипировка посвящена 25-летию победы над «Аяксом». Москвичи встретятся с «Факелом» в рамках РПЛ.
«Спартак» впервые в нынешнем сезоне сыграет в красно-чёрном комплекте формы.
Экипировка посвящена 25-летию победы над «Аяксом». Москвичи встретятся с «Факелом» в рамках РПЛ.
Так и хочется добавить - "не о том думаете, господа - товарищи"
PS А времена в том числе и футбольные меняются и не исключаю, если бы теперь Спартак сыграл Аяксом (в нынешнем его состоянии) - тоже была бы одержана победа.
Так и хочется добавить - "не о том думаете, господа - товарищи"
PS А времена в том числе и футбольные меняются и не исключаю, если бы теперь Спартак сыграл Аяксом (в нынешнем его состоянии) - тоже была бы одержана победа.