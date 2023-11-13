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Неймар побрился налысо

вчера, 10:11

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар в своих соцсетях опубликовал новое фото.

Бразилец, который восстанавливается после операции, связанной с повреждением крестообразной связки левого колена и разрывом мениска, сменил имидж, побрившись налысо.

Неймар побрился налысо

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Все комментарии
portveyn
portveyn
вчера в 20:25
Моргенштейн 2.0
У меня проблема : Аль-Хиляль или Аль-Немо
shur
shur
вчера в 18:16
...эпатаж - главная фишка людей явно страдающих отсутствием чрезмерного внимания и желанием всегда быть в фокусе событий ....!
У меня сосед подросток, то он лысый, то он рыжий, то с эрокезом...,
переходный возрост, а Неймар - взрослый ребёнок!!!
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 17:46
Решил Неймар поменять имидж .
протон
протон
вчера в 15:50
Эх саудовцы зря заплатили столько бабла за него...
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 11:55
Готовится к очередному переходу.. В Матросскую тишину.. А-ха-ха-ха..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:24
Как был клоуном, так и остался. Ещё татушек можно на лысину набить.
Всё равно неча делать, травма...
7jg2wp8uvqdc
7jg2wp8uvqdc
вчера в 11:20
Иди у Розенбаума учись бриться налысо, халтурщик!
Futurista
Futurista
вчера в 11:18
112910415
112910415
вчера в 10:56
принял тяжелое решение ,
стал практически другим человеком ... )
drug01
drug01
вчера в 10:16
Может это пойдёт на пользу в игре!
ndv92q679s9s
ndv92q679s9s
вчера в 10:14
Сбрил бразилец своего петушка
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:13
Это ему идет,почему же не побриться!!!
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