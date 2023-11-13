Неймар побрился налысо

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар в своих соцсетях опубликовал новое фото.
Бразилец, который восстанавливается после операции, связанной с повреждением крестообразной связки левого колена и разрывом мениска, сменил имидж, побрившись налысо.
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар в своих соцсетях опубликовал новое фото.
Бразилец, который восстанавливается после операции, связанной с повреждением крестообразной связки левого колена и разрывом мениска, сменил имидж, побрившись налысо.
У меня проблема : Аль-Хиляль или Аль-Немо
У меня проблема : Аль-Хиляль или Аль-Немо
У меня сосед подросток, то он лысый, то он рыжий, то с эрокезом...,
переходный возрост, а Неймар - взрослый ребёнок!!!
У меня сосед подросток, то он лысый, то он рыжий, то с эрокезом...,
переходный возрост, а Неймар - взрослый ребёнок!!!
Всё равно неча делать, травма...
Всё равно неча делать, травма...
стал практически другим человеком ... )
стал практически другим человеком ... )