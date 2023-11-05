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ГлавнаяНовостиФутбольная модаРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

Игрок «Тюмени» вышел на матч Первой лиги в необычной майке

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sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:58
Это говорит о низком уровне его интеллекта.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:58
Их за дверь они в окно. Так и лезут без мыла. В смутное время самый раз конечно).
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 13:40
Счастливы за вас...
Наличие памяти очень важная вещь...
Baggio R.
Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:14
Как же, помню Зенит в пердиве
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:10
Если бы в ФНЛ было легко, то Абаскаль не мучился бы в РПЛ....
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:09
Кто кого рекламировал?
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 12:47
Не понятно, что он этим хотел сказать?
Весь наш футбол один большой пердив!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:46
Надо признать, любители из Медиалиги зачастую сильнее профессионалов из ФНЛ
Гость
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