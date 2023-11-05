Игрок «Тюмени» вышел на матч Первой лиги в необычной майке

Полузащитник «Тюмени» Денис Самойлов вышел на матч 17-го тура Первой лиги с «Соколом» в необычной майке.
На футболке игрока было написано: «Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой».
Полузащитник «Тюмени» Денис Самойлов вышел на матч 17-го тура Первой лиги с «Соколом» в необычной майке.
На футболке игрока было написано: «Если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой».
Наличие памяти очень важная вещь...
Наличие памяти очень важная вещь...
Весь наш футбол один большой пердив!
Весь наш футбол один большой пердив!