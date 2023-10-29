«Динамо» сыграет против «Урала» в чёрной форме в честь Льва Яшина

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что клуб сыграет в матче 13-го тура РПЛ против «Урала» в чёрной форме в честь Льва Яшина.
В знак уважения ко Льву Яшину сыграем против «Урала» в чёрной форме. Комплект создан в честь лучшего голкипера XX века и обладателя «Золотого мяча». Лев Иванович совершал вратарские подвиги в тёмном свитере и получил прозвище «Чёрный паук».
Выйти в траурном цвете!
А в классической белой, динамовской... и с портретом, улыбающегося, с не забываемой и не повторимой улыбкой великого вратаря...! Слабо!?
Какой вопрос возникнет у любителей футбола за "бугром", и в в ближнем зарубежье, скажем честно и у наших болельщиков (не все следят за датами)
- А почему команда в черной форме? Кто....(
А с портретом Льва даже африканским львам было бы понятно - отмечают уважаемого человека!
Выйти в траурном цвете!
А в классической белой, динамовской... и с портретом, улыбающегося, с не забываемой и не повторимой улыбкой великого вратаря...! Слабо!?
Какой вопрос возникнет у любителей футбола за "бугром", и в в ближнем зарубежье, скажем честно и у наших болельщиков (не все следят за датами)
- А почему команда в черной форме? Кто....(
А с портретом Льва даже африканским львам было бы понятно - отмечают уважаемого человека!