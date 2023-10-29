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«Динамо» сыграет против «Урала» в чёрной форме в честь Льва Яшина

вчера, 11:12
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что клуб сыграет в матче 13-го тура РПЛ против «Урала» в чёрной форме в честь Льва Яшина.

В знак уважения ко Льву Яшину сыграем против «Урала» в чёрной форме. Комплект создан в честь лучшего голкипера XX века и обладателя «Золотого мяча». Лев Иванович совершал вратарские подвиги в тёмном свитере и получил прозвище «Чёрный паук».

«Динамо» сыграет против «Урала» в чёрной форме в честь Льва Яшина

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:59
Странный способ проявления знака уважения к Льву Ивановичу Яшину!
Выйти в траурном цвете!
А в классической белой, динамовской... и с портретом, улыбающегося, с не забываемой и не повторимой улыбкой великого вратаря...! Слабо!?
Какой вопрос возникнет у любителей футбола за "бугром", и в в ближнем зарубежье, скажем честно и у наших болельщиков (не все следят за датами)
- А почему команда в черной форме? Кто....(
А с портретом Льва даже африканским львам было бы понятно - отмечают уважаемого человека!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:28
Чёрный день для "Урала" и "Спартака",ползущих на свои законные места.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:28
Лишь бы в таком матче не облажаться .
stanichnik
stanichnik ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 12:22
Доброго Здоровья adekvat!
Ставьте на красное(Урал), ствьте на черное(Динамо), а выиграет зеро!))))
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:20
Привет, Ваня!!!
Полностью согласен, и от себя добавлю: вовсе не обязательно выходить в черной форме всей команде, тем более, это не день смерти Яшина, а День Рождения. Достаточно было бы Лещуку одеть черную футболку, и это было бы символично. А побеждать, сегодня- надо в любом случае!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ОПС
ОПС
вчера в 12:13
Может это придаст сил Динамо для победы.
adekvat
adekvat ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 11:44
Ставку ставим на победу Урала.
izrafel
izrafel
вчера в 11:42
Динамики нужно выиграть тот матч... иначе будет позорно.....
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:41, ред.
Важна не форма, а важно содержание! Вы выиграйте, как это делал Яшин, в знак его уважения, а не одевайте траурную форму. (((
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:24, ред.
Одни уже сыграли в "не своих" цветах в честь побед над аяксом. Не пример ли, дабы не повторять?
lotsman
lotsman
вчера в 11:16
Знак уважения, это очень хорошо. Но у Яшина была вратарская форма, а цвет команды другой. И вне игры Лев Яшин носил цвет команды.
Гость
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