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Главный тренер Грузии: «„Реал“, „Барса“ и „Бавария“ хотят подписать Хвичу»

вчера, 20:09

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о будущем полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Квара уже играет за такой топ-клуб, как «Наполи», но в нем заинтересованы такие гиганты мирового футбола, как «Реал», «Бавария» и «Барселона». Играть за эти команды — мечта каждого.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:43
очень уж информированный тренер ...
только информация не выглядит достоверной
862cdpbhbjj6
862cdpbhbjj6
вчера в 23:55
Пока только шум и пыль вокруг него подняли, это чтобы по дороже продать
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:04, ред.
Реал и Бавария, на мой субъективный взгляд, вообще отпадают автоматически. Реалу он точно не нужен и наврядли его хочет видеть в своей команде Флорентино Перес.

А вот в Бундеслиге и тем более в Баварии, наврядли у него что-нибудь толковое получится, там совершенно другой футбол по сравнению с чемпионатом Италии, да и совершенно другие скорости и чисто физически Кварацхелия наврядли потянет играть в Баварии.

А вот в Барселоне вполне возможно у него может всё получиться.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:53
Согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Capral
Capral ответ Фанэра (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:52
Смех без причины- признак дурачины..🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:38
Смех, говорят, продлевает жизнь 🤝👍...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:24
А я так и понял!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Круто, Маэстро- круто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У Вас- определенно Талант!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не поверите, так смеюсь, что не могу попасть на клаву!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:17
Хвича с агентами)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:05
Всё, Маэстро- моё терпение кончилось- иду в ЖЕК писать жалобу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Маэстро, Вы не поверите, начал смеяться, как только увидел Ваш ролик, ещё, даже не включая его!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А посмотрев- до сих пор ржу, не могу остановиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище за предоставленное Удовольствие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:59
Посмотрю, что дальше будет в карьере Хвичи, если будет дано. Возраст за ним и у него ещё все впереди. Лучший игрок вышедший из росчемпионата. На глазах рос и поднимался. Удачи ему!
Futurista
Futurista
вчера в 20:52
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:36
Не очень понятно, почему об этом говорит тренер сборной, а не агент футболиста...
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 20:32
разве что 01.07.2027 заберут ...а так за 80+ млн ....игрок который зачастую теряется даже в Серии А ...не очень хорошее вложение денег.
Capral
Capral
вчера в 20:29
Про Реал и Барсу- я слышу уже второй год. Что касается Баварии, то да, в прошлом году, один из немецких журналистов сокрушался от того, что Бавария, которая несколько лет "вела" Хвичу, в итоге его упустила... Но после этого, никто о нём не вспоминал. Про Осимхена, тоже- регулярно ведутся разговоры, но он по-прежнему в Наполи. Слухами земля полнится...
shlomo
shlomo
вчера в 20:12
Если не распускает слухи, то у Хвичи выбор королевский.
Гость
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