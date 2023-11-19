Главный тренер Грузии: «„Реал“, „Барса“ и „Бавария“ хотят подписать Хвичу»

Главный тренер сборной Грузии высказался о будущем полузащитника «Наполи» .

Квара уже играет за такой топ-клуб, как «Наполи», но в нем заинтересованы такие гиганты мирового футбола, как «Реал», «Бавария» и «Барселона». Играть за эти команды — мечта каждого.