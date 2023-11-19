Де Хеа отказался от перехода в «Аль-Наср» из-за своей жены

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа мог продолжить карьеру в «Аль-Насре».
Испанец отклонил предложение «Аль-Насра» с зарплатой в 500 000 фунтов стерлингов в неделю, потому что его жена не захотела переезжать в Саудовскую Аравию.
Теперь Де Хеа ведёт переговоры о переходе в «Интер Майами».
Жена выберет комфортное для себя место жительство, а испанец поедет туда. Да и в Майами она сможет продолжить так же ходить по улицам полуголой (судя по многочисленным ее фото). Ещё возможно надеется, что может американцы и ему какой нибудь трофейчик прикупят, как Месси с ЗМ.
Жена выберет комфортное для себя место жительство, а испанец поедет туда. Да и в Майами она сможет продолжить так же ходить по улицам полуголой (судя по многочисленным ее фото). Ещё возможно надеется, что может американцы и ему какой нибудь трофейчик прикупят, как Месси с ЗМ.