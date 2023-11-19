Де Хеа отказался от перехода в «Аль-Наср» из-за своей жены

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вчера, 17:10

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» мог продолжить карьеру в «Аль-Насре».

Испанец отклонил предложение «Аль-Насра» с зарплатой в 500 000 фунтов стерлингов в неделю, потому что его жена не захотела переезжать в Саудовскую Аравию.

Теперь Де Хеа ведёт переговоры о переходе в «Интер Майами».