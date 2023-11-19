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Де Хеа отказался от перехода в «Аль-Наср» из-за своей жены

вчера, 17:10

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа мог продолжить карьеру в «Аль-Насре».

Испанец отклонил предложение «Аль-Насра» с зарплатой в 500 000 фунтов стерлингов в неделю, потому что его жена не захотела переезжать в Саудовскую Аравию.

Теперь Де Хеа ведёт переговоры о переходе в «Интер Майами».

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 22:58
Куча звезд? Ты про неликвид, от которого годами пытались избавиться?
Шишанутый
Шишанутый ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:34
В СА играет куча звезд. А в бургер-лигу вообще не кто не едет кроме дружков гнома.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:33
Умственные способности жены под вопросом.
Elliada
Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:50
Де Хеа отказал саудитам. Азар предпочел закончить карьеру, чем ехать Верблюдлэнд. Не все готовы на всё ради денег
Elliada
Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:47
Она ему не жена
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:24
В Европе никому не нужен особо значит, до сих пор без клуба сидит.
Жена выберет комфортное для себя место жительство, а испанец поедет туда. Да и в Майами она сможет продолжить так же ходить по улицам полуголой (судя по многочисленным ее фото). Ещё возможно надеется, что может американцы и ему какой нибудь трофейчик прикупят, как Месси с ЗМ.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:15
Лучше быть свободной, чем птичкой в золотой клетке. Наверно так точнее будет).
Варвар7
Варвар7 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:15
Ну во первых это была шутка. )
Во вторых это мусульманская страна , где иностранкам, ни кто не запрещает ходить как им хочется, но настоятельно рекомендуют ходить в более закрытых одеждах ( всё таки надо стараться уважать религию , обычаи и устои коренных жителей страны в которой находишься) .
Ну и последние как вы думаете всем понравится, если в общественном месте в мусульманской стране появится женщина в открытом наряде или это кому то не по вкусу , кого то может возмутить и возможны эксце́ссы ?
Думаю чета Де Хеа обсуждала подобные варианты.
Шишанутый
Шишанутый ответ Мaлик (раскрыть)
вчера в 18:33
Саудовская Аравия одна из самых безопастных и комфортных стран для жизни в мире а в этой Америке че хорошего? Один криминал там. Но у Месси брат бандит-наркоторговец да и сам он с мафией связан так что да наверное ему там будет комфортно.
Шишанутый
Шишанутый ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:28
Жену Роналду не кто не заставляет носить абайю в Саудовской Аравии.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:23
Де Хея оказался каблуком. Ну и хорошо что не пришел, такие в СА не нужны и голы он часто привозит а место в заявке на легеонеров и так ограничено чтобы еще на него тратить.
Мaлик
Мaлик
вчера в 18:01
Жена правильно выбрала.... лучше в Америке жить, чем непонятно где.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:22
Жена Давида рассудила так - лучше носить "бикини", чем " абайю"...)))
Elliada
Elliada
вчера в 17:15
В битве деньги против семья победила семья. Молодец. Сделал как Месси.
Гость
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