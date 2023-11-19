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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Азар отказался от зарплаты в 1 млн евро в неделю перед завершением карьеры

вчера, 17:31

Джон Оби Микел, который являлся бывшим одноклубником Эдена Азара в «Челси», рассказал, что бельгиец разговаривал с ним перед завершением карьеры.

Азар сказал мне: «У меня есть предложения из Саудовской Аравии, что мне делать? У меня сейчас много денег, они мне не нужны. Должен ли я перейти в Саудовскую Аравию, где буду получать 1 млн евро в неделю, но что будет тогда? Я получил два или три предложения от саудовских клубов. Джон, ты знаешь, как я живу. Я не трачу много денег. Поэтому теперь у меня есть всё, чтобы жить с семьей и воспитывать своих детей».

Все мы знаем, что Азар — это не тот парень, который носит дорогие вещи. У него одна пара кроссовок Nike, в которых он ходит долгое время.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 22:10
Он не любил синематограф.. А также футбол и деньги.. Он идеален.. Почти.. Футбол надо любить.. Да..
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:48
Азару 32. Всего 32!! Играй еще 3-5 лет в условной бельгии или франции, лч+еврокубки тебе обеспечены. Мне кажется у него какая то депрессия. Сдулся, сам виноват. Если бы выбрал футбол, играл бы 100%.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:28
Игроки уровня Азара в любом топ клубе могут набить карманы. Особенно в тех клубах, где владельцы шейхи, даже родня набивает.
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:04
Реал погубила парня. Не надо винить то что он любит есть Гамбургер
Азар и в Англии ел фас фут.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:01, ред.
Да уж...
Даже лавка в Реале за пару лет способна набить карман так, чтоб не париться всю оставшуюся жизнь...
У кого-нибудь теперь остались вопросы, почему всех в Мадрид тянет, не ? )
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:44
Лицо Макдака, зачем играть, когда можно не играть
ДСА
ДСА
вчера в 20:34
Мозгов у него нет очевидно.
Сергей19
Сергей19
вчера в 20:22
Вот он красавчик!
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:01
Может и зря Азар отказался.Взял бы пример с Неймара . Перешел в Аль-Хиляль , получил травму и лечись спокойно .А денежки саудовские капают в карман.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:14
Для Азара всегда семья была на ровном месте, и он никогда не любил ночную жизнь и всякие тасовки, поэтому не удивительно, что так рано завершил карьеру.
112910415
112910415
вчера в 18:37
такие люди тоже бывают ...
как выяснилось !
shlomo2
shlomo2 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:56, ред.
Да, всё правильно Вы написали, но всё-таки есть у меня мнение что психологически надломили травмы. Даже при всем развитии медицины в наше времени и продлении спортивной деятельности организм у всех разный.

И вот ты понимаешь что ещё вчера возил защиту соперника на одной ноге, а сегодня тело просто не слушается. Это может любого сломать и никто из нас не знает как бы поступил на его месте, и вот теперь ехать к Саудитам наверное просто нет смысла с любой точки зрения.
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:44
стоит признать что молодчина
не стал прогибаться под деньги когда нет желания
хочет просто наслаждаться жизнью, а не изнурительными тренировками
при этом, уже сделал достаточно
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:39
И ещё дырявые носки.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 17:39
Продолжение зарабатывания больших денег не было приоритетом, вдобавок уже шло не так как прежде в плане игры и здоровья, поэтому решение его я нахожу благоразумным.
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