Азар отказался от зарплаты в 1 млн евро в неделю перед завершением карьеры

, который являлся бывшим одноклубником в «Челси», рассказал, что бельгиец разговаривал с ним перед завершением карьеры.

Азар сказал мне: «У меня есть предложения из Саудовской Аравии, что мне делать? У меня сейчас много денег, они мне не нужны. Должен ли я перейти в Саудовскую Аравию, где буду получать 1 млн евро в неделю, но что будет тогда? Я получил два или три предложения от саудовских клубов. Джон, ты знаешь, как я живу. Я не трачу много денег. Поэтому теперь у меня есть всё, чтобы жить с семьей и воспитывать своих детей».

Все мы знаем, что Азар — это не тот парень, который носит дорогие вещи. У него одна пара кроссовок Nike, в которых он ходит долгое время.