«Не связывайте спорт с конфликтом». Спаллетти — о поздравлении «Зенита»

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вчера, 22:48

Главный тренер сборной Италии ответил на вопрос украинского журналиста о том, зачем он поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России в мае этого года.

В составе «Зенита» до сих пор много футболистов, которых я тренировал. Их нынешний тренер выступал в моей команде, президент клуба остался тем же. «Зенит» поздравил меня с победой в чемпионате Италии [во главе «Наполи»]. Я почувствовал, что должен ответить взаимностью. Неправильно связывать спортивную победу с конфликтом, который происходит в мире.

Напомним, что Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.