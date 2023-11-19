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«Не связывайте спорт с конфликтом». Спаллетти — о поздравлении «Зенита»

вчера, 22:48

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопрос украинского журналиста о том, зачем он поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России в мае этого года.

В составе «Зенита» до сих пор много футболистов, которых я тренировал. Их нынешний тренер выступал в моей команде, президент клуба остался тем же.

«Зенит» поздравил меня с победой в чемпионате Италии [во главе «Наполи»]. Я почувствовал, что должен ответить взаимностью. Неправильно связывать спортивную победу с конфликтом, который происходит в мире.

Напомним, что Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.

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