Месси заявил, что ПСЖ не поздравил его с победой на чемпионате мира

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вчера, 23:26

Нападающий «Интер Майами» рассказал о победе на чемпионате мира 2022 года в период выступления за ПСЖ .

Правда в том, что всё было не так, как я ожидал, но я всегда говорю, что всё происходит по какой-то причине. Хотя у меня был непростой период, я должен был стать чемпионом мира, находясь там (в ПСЖ ). Всё имеет свою причину, значит так и должно было быть.

Также футболист отметил, что понимает напряжение, которое воцарилось в Париже после окончания мундиаля.