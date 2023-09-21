Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЧемпионат мира 2022

Месси заявил, что ПСЖ не поздравил его с победой на чемпионате мира

вчера, 23:26

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о победе на чемпионате мира 2022 года в период выступления за ПСЖ.

Правда в том, что всё было не так, как я ожидал, но я всегда говорю, что всё происходит по какой-то причине. Хотя у меня был непростой период, я должен был стать чемпионом мира, находясь там (в ПСЖ). Всё имеет свою причину, значит так и должно было быть.

Также футболист отметил, что понимает напряжение, которое воцарилось в Париже после окончания мундиаля.

Это было понятно, мы выиграли финал, и из-за нас они не стали чемпионами мира, а я был единственным игроком из сборной Аргентины, который не получил поздравления (от своего клуба).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВладелец «Гавра», за который выступает Кузяев, хочет продать клуб
Вчера, 23:42
Защитник «Интера» хочет выступать за Бразилию, несмотря на интерес Италии
Вчера, 19:48
ОфициальноВ республике Маршалловы Острова создали сборную
Вчера, 13:58
Слухи«Милан» ведёт переговоры о возвращении Ибрагимовича
Вчера, 00:44
«Ньюкасл» непреднамеренно нарушил регламент УЕФА
19 сентября
Зидан посетил матч второй команды «Реала»
19 сентября
Сортировать
Все комментарии
de1-pier0
de1-pier0
сегодня в 04:54
Да не бери в голову,ты лучший и им всегда останешься. Ты выиграл у лучшей тот момент сборной мира. Это вся Франция вместе с макроном не стоит твоей правой ноги,не то что левой.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 04:47
Ну кто кто, а президент ПСЖ, входящий в состав исполкома УЕФА, лучше остальных знал цену этого чемпионства, поэтому и не захотел становиться участником этого спектакля.
Futurista
Futurista
сегодня в 03:41
63nx9876gktf
63nx9876gktf
сегодня в 03:04
А что в контракте были обязательства по таким поздравлениям? Нет? Так кыш в гномятник!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:25
Они знали что купленный
амурец
амурец
сегодня в 00:40
Поздравлять с купленным ЧМ?
Бубнин
Бубнин
сегодня в 00:34
И сказал тогда божественный Мессия: "Истинно говорю вам, что все происходит по какой-то причине.Всё имеет свою причину, значит так и должно быть"
Tex
Tex ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:34
так он в АПЛ за новым вызовом сознательно не пошел. Зачем рисковать здоровьем, персональным образом и напрягаться, если можно стричь нереальное бабло в фермерской лиге?
протон
протон
сегодня в 00:00
Не должен был Месси переходить в ПСЖ. Я всегда хотел посмотреть на Месси в другом клубе, а в особенности в АПЛ, но точно не в ПСЖ.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:51
Месси их не понял.. Они оставили почести на 30 октября.. Хе..
Кардинал 2
Кардинал 2
вчера в 23:36
Ты не заслужил поздравления. С покупкой надо было поздравить?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 