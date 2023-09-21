Месси заявил, что ПСЖ не поздравил его с победой на чемпионате мира

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о победе на чемпионате мира 2022 года в период выступления за ПСЖ.
Правда в том, что всё было не так, как я ожидал, но я всегда говорю, что всё происходит по какой-то причине. Хотя у меня был непростой период, я должен был стать чемпионом мира, находясь там (в ПСЖ). Всё имеет свою причину, значит так и должно было быть.
Также футболист отметил, что понимает напряжение, которое воцарилось в Париже после окончания мундиаля.
Это было понятно, мы выиграли финал, и из-за нас они не стали чемпионами мира, а я был единственным игроком из сборной Аргентины, который не получил поздравления (от своего клуба).