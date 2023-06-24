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Месси красиво поздравили с 36-летием в его родном городе

вчера, 23:56

Нападающему Лионелю Месси 24 июня исполнилось 36 лет.

По этому случаю в родном городе игрока Росарио в полночь подсветили монумент, посвящённый аргентинскому флагу.

Форвард в начале июня сообщил о переходе из ПСЖ в «Интер Майами».

Месси красиво поздравили с 36-летием в его родном городе

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:10
Хорошо провели день рождение - это же нормально.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Илья85 (раскрыть)
сегодня в 10:06
С эмблемой ФК "Реал" - Бейл, с улыбкой - Рон)
Илья85
Илья85 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:01
А кто из них кто ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:53, ред.
Ну всё....пора лучшему скульптору в мире браться за работу....
Бейла и Роналду (а он утверждает что это они) он уже увековечил....
Elliada
Elliada
сегодня в 07:13
Присоединяюсь к поздравлениям. С днем рождения, Лео! Даже не знаю, что пожелать тому, кто всего добился.
Варвар7
Варвар7 ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 07:12
Нет ну Вам в этом случаи должны были весь город подсветить.) А это вряд ли кто ни будь потянул . Кстати Поздравлю Вас! и подсвечиваю зелёный огонёк.
Elliada
Elliada ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 07:12
36 лет не юбилей, но в этом году он выиграл ЧМ, отсюда поздравления.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:39
36 лет, это просто день рождения, даже не юбилей. Вот у меня 12 дней назад тоже было 36 лет. Только со дня свадьбы.
8ttdwk3gpdaw
8ttdwk3gpdaw
сегодня в 05:51
Ну в общем симпатичная гномостела получилась
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 02:48
Поздравления!!!⚽️
протон
протон
сегодня в 00:12
Лео Месси самый влиятельный спортсмен в Аргентине, а также во всём мире!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:05
И мы дружно, хором поздравляем!
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