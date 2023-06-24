Месси красиво поздравили с 36-летием в его родном городе

Нападающему Лионелю Месси 24 июня исполнилось 36 лет.
По этому случаю в родном городе игрока Росарио в полночь подсветили монумент, посвящённый аргентинскому флагу.
Форвард в начале июня сообщил о переходе из ПСЖ в «Интер Майами».
Нападающему Лионелю Месси 24 июня исполнилось 36 лет.
По этому случаю в родном городе игрока Росарио в полночь подсветили монумент, посвящённый аргентинскому флагу.
Форвард в начале июня сообщил о переходе из ПСЖ в «Интер Майами».
Бейла и Роналду (а он утверждает что это они) он уже увековечил....
Бейла и Роналду (а он утверждает что это они) он уже увековечил....