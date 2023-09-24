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В ПСЖ ответили на слова Месси о том, что его не поздравили с победой на ЧМ

вчера, 11:39

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слова бывшего игрока парижан Лионеля Месси о том, что клуб не поздравил его с победой на чемпионате мира 2022 года.

Разговоров много, я не знаю, что он сделал или сказал. Как все видели – мы даже видео опубликовали, где чествовали Месси на тренировке (когда он выиграл чемпионат мира), также поздравили его в частном порядке. Но с уважением — мы французский клуб. Конечно, было бы здорово отпраздновать на стадионе. Мы должны уважать страну, которую он победил — его товарищей по сборной Франции, а также наших болельщиков. Он невероятный игрок – мы гордились тем, что он был здесь.

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Все комментарии
Wan Persi
Wan Persi
сегодня в 08:23
А зачем поздравить?! Это же купленное чемпионства
DraKoshka
DraKoshka ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 21:54
Южно-корейца зовут Ан Чжун Хванг. Он был нападающим Перужди на тот момент, (очень крепкого середняка итальянской Серии А рубежа веков). Но сравнение Ваше, мягко скажем, неуместно вовсе.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 19:41
После того, как Месси дал понять, что не будет.
амурец
амурец
вчера в 17:21, ред.
То есть, призидент ПСЖ хотел сказать Месси: я тебе чемпионат мира купил, так чего тебе еще надобоно?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:51
Скоро придётся поздравить по другому..
Romeo 777
Romeo 777 ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 16:02
ПСЖ изначально озвучили, что не будут продлевать контракт 👌🏽
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:02
В данном случае ...когда Месси кубки мира берет на стороне а в клубе бьет баклуши - поздравление выглядело бы.....как обделённая вниманием мужа жена поздравляет мужа за секс на стороне....
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:00
Он привык, что всегда ему достаются незаслуженные похвалы. Вот и комплексы пошли.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 14:55
Не ПСЖ, а Месси не продлил. И к арабам не побежал за лярдом.
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 14:54
Понятно почему не поздравили. Да и надо ли? Месси их всех наказал в финале и сам себе сделал подарок!
Остальные разговоры оставьте хейтерам. После того, как Месси выиграл ЧМ у них не совсем всё здорово.

Вспомните ЧМ 2002 года, когда итальянцы расторгли контракт с южнокорейцем на следующий же день, понятно, что там судья чудил, но всё же, какие вопросы к самому игроку?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:38
Аргентинец с папочкой обиделись, что ПСЖ не стал продлевать с ними контракт. Теперь из-за океана пытается свои обиды высказать, что поздравили, но не так, как хотелось бы «его величеству»))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:37
Он перед женой тоже куколд.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 14:34, ред.
Это как в стихах Пушкина:"

"Идёт направо — песнь заводит,(Месси и французы)
Налево — сказку говорит.(Мбаппе)
Там чудеса: там леший бродит.(Катар)
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 13:56
Нассеру вообще не повезло. Направо пойдёшь и поздравишь Месси - обидятся французы. Налево пойдёшь и поддержишь Мбаппе - обидится Месси. А прямо пойдёшь и промолчишь - в родном Катаре камнями закидают за не популяризацию спорта.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:22
Так у Нассера большой опыт, они всем штабом на коленях перед Мбаппе ползают, в этом году вообще его друзей в клуб скупили, чтобы он только остался (причём он и им ответной любезностью не отплатил). Знатный куколд этот Нассер))
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:58
Ничего страшного не произошло. Ну забыли и забили..
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:53
Нечего теперь оправдываться, вы сами сделали из Месси принцессу, покорно исполняя любые её капризы, а когда принцесса вылезла вам наголову и ноги свесила, вы вместо того, чтобы поставить её на место, ещё и оправдываетесь перед ней. И это, на минуточку, президент одного из самых богатых клубов планеты оправдывается перед игроком, которому не понравилось, что его как-то не так поздравили. Вы теперь ещё компенсацию ему выплатите за моральный ущерб и нанесённую психическую травму.
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:49
Месси провел в ПСЖ не самое лучшее время.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:48
Зачем нужно было отвечать?
Elliada
Elliada
вчера в 11:48
Понятное дело, что Месси поздравили бы, если бы в финале была бы не Франция, а любая другая сборная. Не поздравили, чтобы Мбаппе и фанаты не обиделись.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 11:42
Добрый день. Нажмите на название и выберите этот сезон.
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