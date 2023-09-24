В ПСЖ ответили на слова Месси о том, что его не поздравили с победой на ЧМ

Президент «Пари Сен-Жермен» прокомментировал слова бывшего игрока парижан о том, что клуб не поздравил его с победой на чемпионате мира 2022 года.

Разговоров много, я не знаю, что он сделал или сказал. Как все видели – мы даже видео опубликовали, где чествовали Месси на тренировке (когда он выиграл чемпионат мира), также поздравили его в частном порядке. Но с уважением — мы французский клуб. Конечно, было бы здорово отпраздновать на стадионе. Мы должны уважать страну, которую он победил — его товарищей по сборной Франции, а также наших болельщиков. Он невероятный игрок – мы гордились тем, что он был здесь.