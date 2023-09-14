ЦСКА поздравил Олича с днём рождения

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вчера, 10:58

ЦСКА поздравил с днём рождения экс-игрока команды .

Хорвату исполнилось 44 года. За «армейцев» он выступал с 2003 по 2006 год, трижды брал с командой чемпионский титул, 2 Кубка и Суперкубка России, а также Кубок УЕФА .

Позднее Олич тренировал «красно-синих» с марта по июнь 2021 года.