ЦСКА поздравил Олича с днём рождения

ЦСКА поздравил с днём рождения экс-игрока команды Ивицу Олича.
Хорвату исполнилось 44 года. За «армейцев» он выступал с 2003 по 2006 год, трижды брал с командой чемпионский титул, 2 Кубка и Суперкубка России, а также Кубок УЕФА.
Позднее Олич тренировал «красно-синих» с марта по июнь 2021 года.
И всё таки ,подло кинули его
Кинули как Бальде, Николсона, Кофрие, Мевлю, и других, или как?
И всё таки ,подло кинули его
Кинули как Бальде, Николсона, Кофрие, Мевлю, и других, или как?
Здоровья, удачи в тренерской работе.
Здоровья, удачи в тренерской работе.
Ну и стать хорошим тренером для сборной Хорватии
Ну и стать хорошим тренером для сборной Хорватии