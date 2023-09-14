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ЦСКА поздравил Олича с днём рождения

вчера, 10:58

ЦСКА поздравил с днём рождения экс-игрока команды Ивицу Олича.

Хорвату исполнилось 44 года. За «армейцев» он выступал с 2003 по 2006 год, трижды брал с командой чемпионский титул, 2 Кубка и Суперкубка России, а также Кубок УЕФА.

Позднее Олич тренировал «красно-синих» с марта по июнь 2021 года.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:43, ред.
Ну так то Олич тянул уровень Баварии, а они нет, поэтому он и не смог раскрыть себя в той модели, жо переходил в мс и ничего не показал, хотя в атлетико минейро он был хорош
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 16:18
Дело даже не в модели. В атаке были Вагнер, Жо, Карвальо. Оличу место в основе не было. А выходить с лавки он не хотел.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:16
25процентный клоун25процентный клоун 38 / 260сегодня в 11:51
И всё таки ,подло кинули его
Кинули как Бальде, Николсона, Кофрие, Мевлю, и других, или как?
RamonCSKA
RamonCSKA ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 14:42
Просто он не подходил под модель с бразильцами в атаке, а под модель немецкого чемпа был топ
протон
протон
вчера в 14:40
С днём рождения супер форвард.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:05
С Д.Р. легенда ЦСКА!!
Здоровья, удачи в тренерской работе.
112910415
112910415
вчера в 14:02
Ивица был великолепен в лучшие армейские годы ...
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 13:56
Ивица один из самых перво-успешных трансферов в ЦСКА, жалко что его в итоге сдвинули бразильцы, но их класс был на тот момент лучше… Хотя потом Олич в бундеслиге блистал так, что не один бразилец не добился высот в топ чемпионатах…
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:01
Ивице удачи и успехов
Ну и стать хорошим тренером для сборной Хорватии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:51
И всё таки ,подло кинули его
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:32
Олич один из самых лучших легионеров ЦСКА . Мои искренние поздравления с днём рождения ! Здоровья и Удачи во всём !
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