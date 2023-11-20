«Вест Хэм» хочет купить нападающего «Борнмута»

«Вест Хэм» планирует усилиться нападающим «Борнмута» Домиником Соланке.
В 12 матчах текущего сезона АПЛ игрок забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. Лондонцы летом пытались купить футболиста за 40 миллионов фунтов стерлингов, но получили отказ.
Ранее сообщалось об интересе «молотобойцев» к хавбеку «Ювентуса».
У ВХЮ сейчас вполне приличный основной состав, беда, как по мне, только в обороне, ну и ЦФ.
Продать можно Форнальса, Керера, может и от Зума стоит избавиться, укрепить оборону, улучшить немного глубину состава - как-то так.
У ВХЮ сейчас вполне приличный основной состав, беда, как по мне, только в обороне, ну и ЦФ.
Продать можно Форнальса, Керера, может и от Зума стоит избавиться, укрепить оборону, улучшить немного глубину состава - как-то так.