Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Вест Хэм» хочет купить нападающего «Борнмута»

вчера, 08:58

«Вест Хэм» планирует усилиться нападающим «Борнмута» Домиником Соланке.

В 12 матчах текущего сезона АПЛ игрок забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. Лондонцы летом пытались купить футболиста за 40 миллионов фунтов стерлингов, но получили отказ.

Ранее сообщалось об интересе «молотобойцев» к хавбеку «Ювентуса».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Бавария» рассматривает возможность подписания Варана
Вчера, 22:59
Слухи«Бенфика» в январе не будет вести переговоры по Невешу. Игрок интересен МЮ
Вчера, 18:44
Слухи«Вест Хэм» претендует на экс-нападающего «Челси»
Вчера, 09:18
СлухиСтало известно, какую сумму МЮ готов заплатить за защитника «Ниццы» Тодибо
19 ноября
Слухи«Арсенал» хочет подписать полузащитника «Аль-Хиляля»
19 ноября
Слухи«Челси» хочет подписать молодого полузащитника «Бетиса»
19 ноября
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 12:09, ред.
Тут всё немного сложнее. Летом вроде как уйдет главный тренер, а кто будет новым пока слухов нет. В какой футбол будет играть ВХЮ с новым тренером тоже пока вопрос.

У ВХЮ сейчас вполне приличный основной состав, беда, как по мне, только в обороне, ну и ЦФ.

Продать можно Форнальса, Керера, может и от Зума стоит избавиться, укрепить оборону, улучшить немного глубину состава - как-то так.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:46
А с кем из нынешнего состава следует расстаться?
A.S.A
A.S.A ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 10:38
Сейчас вся атака молотобойцев держится на правом вингере Боуэне, и на опорнике Соучике, которые забивают мячи. Как по мне, ВХЮ стоит обратить веимание на форарда из Ноттингема , Авоньи. Нигерииц отлично проявляет себя. Можно выдернуть из Эвертона Калверт-Льюина,можно вернуть в Англию Абрахама(правда он сейчас востанавливается после того, как порвал кресты). Можно рискнуть и взять Гирасси, у него отступные копейки, тем более для Англии....
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:08
Какого ещё плана футболисты были бы хорошими и подходящими пополнениями для клуба?
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:58
Борнмут сейчас борется за то, что бы не вылетить в Чемпионшип, а Соланке их главная ударная единица, так что ВХЮ сложно будет заполучить игрока, только если они следующим летом снова решат идти за игроком. А вот следующим летом Соланке уже может и не понадобится молотобойцам, т к в ВХЮ намечается смена тренера, и неизвестно форвард какого типа понадобится новому главному тренеру!?
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:33
Могут получить отказ и во второй раз...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 