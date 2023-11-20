«Вест Хэм» хочет купить нападающего «Борнмута»

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вчера, 08:58

«Вест Хэм» планирует усилиться нападающим «Борнмута» .

В 12 матчах текущего сезона АПЛ игрок забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. Лондонцы летом пытались купить футболиста за 40 миллионов фунтов стерлингов, но получили отказ.

Ранее сообщалось об интересе «молотобойцев» к хавбеку «Ювентуса».