Угарте извинился перед де Паулем за непристойный жест

Полузащитник сборной Уругвая прокомментировал свой непристойный жест в адрес аргентинского хавбека в матче отбора на чемпионат мира 2026 года.

В одной из стычек хавбек показал жест, изображающий минет.

Когда мне сказали, что одно из моих действий стало вирусным, я ничего не понял. Потом я увидел его и захотел умереть. Это не хорошо.

В то время я этого не осознавал, возможно, я сделал это, даже не понимая. Когда мне сказали, что это стало вирусным, я даже не вспомнил, что сделал. Затем я снова увидел этот жест и сказал себе, что я животное! Иногда, в запале, я делаю то, чего делать не следует. Я не разговаривал с ним (де Паулем), но, очевидно, я хочу извиниться перед ним, потому что это стало вирусным, хотя, как он сказал, это не должно выходить за пределы поля.