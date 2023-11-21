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Угарте извинился перед де Паулем за непристойный жест

вчера, 20:59
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина0 : 2Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте прокомментировал свой непристойный жест в адрес аргентинского хавбека Родриго де Пауля в матче отбора на чемпионат мира 2026 года.

В одной из стычек хавбек показал жест, изображающий минет.

Когда мне сказали, что одно из моих действий стало вирусным, я ничего не понял. Потом я увидел его и захотел умереть. Это не хорошо.

В то время я этого не осознавал, возможно, я сделал это, даже не понимая. Когда мне сказали, что это стало вирусным, я даже не вспомнил, что сделал. Затем я снова увидел этот жест и сказал себе, что я животное! Иногда, в запале, я делаю то, чего делать не следует. Я не разговаривал с ним (де Паулем), но, очевидно, я хочу извиниться перед ним, потому что это стало вирусным, хотя, как он сказал, это не должно выходить за пределы поля.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:07
раскаянье выглядит искренним
протон
протон
вчера в 21:17
Это очень хорошо для футбола, что у Угарте хватило благоразумия извиниться за свой некрасивый поступок перед Де Полем.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 21:02
Ты уже своё получил.. От Месси.. Хе..
Гость
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