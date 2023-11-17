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Футбольная ассоциация Англии предъявила Артете обвинения

вчера, 11:53
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Футбольная ассоциация Англии выдвинула главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете обвинения.

Наставник «канониров» назвал решение арбитров засчитать после видеопросмотра гол полузащитника «Ньюкасла» Энтони Гордона в ворота лондонцев в 11-м туре АПЛ «позорным».

В ФА сочли это неправомерным поведением.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:50
Здравствуйте, Анатолий! Ну там идет слух, что требуют отстранения Артеты на 3 матча + денежный штраф клубу, за то, что клуб публично поддержал тренера....
Надеюсь что отстранения не будет
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:44
Видимо кому то в Англии Арсенал перешел дорогу, и клуб всячески подтапливают. Еще совсем недавно, когда гол Ливерпуля в ворота шпор отменили (явная ошибка ВАР),Клопп не выбирая выражений разнес судей, по итогу ФА и судейский корпус извинились перед тренером! Артета же высказал всё,что думает о судейских ошибках, тут сразу бан,штраф....
Ничего не имею против Челси и Сити, но у них выявлено множествотнарушений, связаных с финансовой отчетностью, но их слушания затягивают уже не первый год, и я думаю ничего плохого с ними не случится, а вот Эвертон наказали очень быстро!....Англия, свобода слова, демократия....
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:11
Свобода слова…
Futurista
Futurista
вчера в 12:10
Беги, Миша, беги)...
112910415
112910415
вчера в 12:09
да здравствует их суд, самый ... и т.д
qbkzxxrq5ug4
qbkzxxrq5ug4
вчера в 12:06
Можно сказать, что судейство в футболе всегда вызывает много вопросов.
shlomo
shlomo
вчера в 11:56
Думаю что отделается легким испугом и небольшими финансами....
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:55
Ну если арбитры были правы, то тогда наказание правильное, а если нет - то арбитры - волки позорные.
Гость
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