Футбольная ассоциация Англии предъявила Артете обвинения

Футбольная ассоциация Англии выдвинула главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете обвинения.
Наставник «канониров» назвал решение арбитров засчитать после видеопросмотра гол полузащитника «Ньюкасла» Энтони Гордона в ворота лондонцев в 11-м туре АПЛ «позорным».
В ФА сочли это неправомерным поведением.
Надеюсь что отстранения не будет
Надеюсь что отстранения не будет
Ничего не имею против Челси и Сити, но у них выявлено множествотнарушений, связаных с финансовой отчетностью, но их слушания затягивают уже не первый год, и я думаю ничего плохого с ними не случится, а вот Эвертон наказали очень быстро!....Англия, свобода слова, демократия....
Ничего не имею против Челси и Сити, но у них выявлено множествотнарушений, связаных с финансовой отчетностью, но их слушания затягивают уже не первый год, и я думаю ничего плохого с ними не случится, а вот Эвертон наказали очень быстро!....Англия, свобода слова, демократия....