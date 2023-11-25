Гвардиола останется в «Манчестер Сити», даже если команду понизят в классе

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола готов остаться в команде, даже если «горожан» понизят в классе.
Я не стану размышлять о своем будущем, если мы окажемся в Лиге Один (третий по силе уровень футбола в Англии — прим. ред.) я, вероятно, останусь.
Слишком все звучит высокопарно.
Слишком все звучит высокопарно.
Гвардиолу никто за язык не тянул...
P.S. Посмотрим, как пойдут дела дальше, но понижать МС в классе, для английского клубного футбола - это наступать себе же на яйца.
Гвардиолу никто за язык не тянул...
P.S. Посмотрим, как пойдут дела дальше, но понижать МС в классе, для английского клубного футбола - это наступать себе же на яйца.