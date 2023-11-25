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ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Гвардиола останется в «Манчестер Сити», даже если команду понизят в классе

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Noiprocs
Noiprocs
25 ноября в 15:34
До этого говорил что уйдёт (новость была до победы в ЛЧ). Сейчас говорит обратное.
Grizly88
Grizly88
25 ноября в 15:30
Клоун или тренировать команду из лиги 3 посмотрим на тебя жалкого физрука без больших денег шейхов ты ноль
112910415
112910415
25 ноября в 14:39
новый вызов всегда же интересен ! )
Василий 50
Василий 50
25 ноября в 14:35
Это просто слова ради слов.
Слишком все звучит высокопарно.
n7e34ymr5has
n7e34ymr5has
25 ноября в 14:27
Всё зависит от размеров арабской щедрости
Шуnя771
Шуnя771
25 ноября в 14:09
С такими спонсорами не понижают и не сажают...
gg48wuggr6zm
gg48wuggr6zm
25 ноября в 12:50
Не вижу смысла в Сити что-то менять
VeniaminS
VeniaminS
25 ноября в 12:39
Хороший тренер не бросит команду.
shlomo
shlomo
25 ноября в 12:22
Ну что, на словах доказал свою верность клубу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
25 ноября в 11:58, ред.
Слово не воробей, вылетит - не поймаешь.
Гвардиолу никто за язык не тянул...

P.S. Посмотрим, как пойдут дела дальше, но понижать МС в классе, для английского клубного футбола - это наступать себе же на яйца.
sihafazatron
sihafazatron
25 ноября в 11:57
вероятно? значит неточно)) Да и надеюсь до этого не дойдет
ssspartak
ssspartak
25 ноября в 11:45
То что останется - это нормально. В своё время в Ювентусе многие тоже остались при понижении.
ДАША Д
ДАША Д
25 ноября в 11:42
Быть такого не может. Откупятся.
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