Гвардиола останется в «Манчестер Сити», даже если команду понизят в классе

Главный тренер «Манчестер Сити» готов остаться в команде, даже если «горожан» понизят в классе.

Я не стану размышлять о своем будущем, если мы окажемся в Лиге Один (третий по силе уровень футбола в Англии — прим. ред.) я, вероятно, останусь.