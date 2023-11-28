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Сафонов избежал серьёзной травмы головы

сегодня, 13:44

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов получил травму головы в матче 16-го тура РПЛ против «Урала».

По данным источника, голкиперу удалось избежать серьёзного повреждения. Сафонову сделали МРТ, где сотрясение мозга обнаружено не было.

Вратарь сможет сыграть в матче 17-го тура РПЛ против «Оренбурга».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 15:07
Да... С Кордобой расправятся....
Согласен, что после сборных тяжело войти в ритм, но мне кажется и другие какие то причины есть, уж больно провально иногда играют с аутсайдерами и середняками....
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:33
Хорошая новость для быков... ждем в матче против Оренбурга.
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:13
Ну у нас всегда так после возвращения их сборных. И это не первый год так. Та же Балтика, далеко ходить не будем. Наши чудом спаслись 2:2. Кто-то хорошо играет после сборных, кто-то плохо. было бы очень скучно смотреть футбол, если бы все играли всегда одинаково. И с Балтикой провально играли, и с Уралом. Я не удивляюсь уже давно.

Вот Джону Кордобе удивляюсь, отыграл на голову лучше остальных Быков, а в конце такой жест. 40 часов в другой конец света, выход за сборную, 40 часов обратно, выход в основе. Учитывая это, он сыграл максимально идеально, но жесть в сторону судьи можно было в раздевалке, не под камерами сделать, если уж очень чешется
Шуnя771
Шуnя771 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 13:58
А Краснодар то сам хочет "света", а не "мрака"!?
С Ростовом и со Спартаком выкладываются на все 100, а с остальными "Ваньку - встаньку"....
(С Зенитом правда последние 15 мин поиграли)
ДСА
ДСА
сегодня в 13:54
Ну хоть какой-то положительный момент от матча с Уралом, хоть и с опозданием, а то мрак беспросветный для Краснодара.
Гость
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