Сафонов избежал серьёзной травмы головы

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов получил травму головы в матче 16-го тура РПЛ против «Урала».
По данным источника, голкиперу удалось избежать серьёзного повреждения. Сафонову сделали МРТ, где сотрясение мозга обнаружено не было.
Вратарь сможет сыграть в матче 17-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Согласен, что после сборных тяжело войти в ритм, но мне кажется и другие какие то причины есть, уж больно провально иногда играют с аутсайдерами и середняками....
Согласен, что после сборных тяжело войти в ритм, но мне кажется и другие какие то причины есть, уж больно провально иногда играют с аутсайдерами и середняками....
Вот Джону Кордобе удивляюсь, отыграл на голову лучше остальных Быков, а в конце такой жест. 40 часов в другой конец света, выход за сборную, 40 часов обратно, выход в основе. Учитывая это, он сыграл максимально идеально, но жесть в сторону судьи можно было в раздевалке, не под камерами сделать, если уж очень чешется
Вот Джону Кордобе удивляюсь, отыграл на голову лучше остальных Быков, а в конце такой жест. 40 часов в другой конец света, выход за сборную, 40 часов обратно, выход в основе. Учитывая это, он сыграл максимально идеально, но жесть в сторону судьи можно было в раздевалке, не под камерами сделать, если уж очень чешется
С Ростовом и со Спартаком выкладываются на все 100, а с остальными "Ваньку - встаньку"....
(С Зенитом правда последние 15 мин поиграли)
С Ростовом и со Спартаком выкладываются на все 100, а с остальными "Ваньку - встаньку"....
(С Зенитом правда последние 15 мин поиграли)