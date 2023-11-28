Сафонов избежал серьёзной травмы головы

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сегодня, 13:44

Вратарь «Краснодара» получил травму головы в матче 16-го тура РПЛ против «Урала».

По данным источника, голкиперу удалось избежать серьёзного повреждения. Сафонову сделали МРТ , где сотрясение мозга обнаружено не было.