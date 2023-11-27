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Агент Кайо рассказал, когда игрок вернётся на поле

сегодня, 13:25

Футбольный агент Нето Хевонес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо Пантелеао, рассказал о ходе восстановления своего клиента.

Восстановление Кайо идёт по плану, всё хорошо. Да, он уже приступил к работе на поле. Но в этом году он точно не сыграет.

Напомним, в сентябре игрок получил травму плечевого сустава.

Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. Его контракт заканчивается летом 2024 года. В текущем сезоне бразилец провёл 7 матчей, в которых забил мяч и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 2 миллиона евро.

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fsb4gftfgyu3
сегодня в 13:37
И вовремя же забил решающий удар
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