Агент Кайо рассказал, когда игрок вернётся на поле

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сегодня, 13:25

Футбольный агент Нето Хевонес, представляющий интересы защитника «Краснодара» , рассказал о ходе восстановления своего клиента.

Восстановление Кайо идёт по плану, всё хорошо. Да, он уже приступил к работе на поле. Но в этом году он точно не сыграет.

Напомним, в сентябре игрок получил травму плечевого сустава.

Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. Его контракт заканчивается летом 2024 года. В текущем сезоне бразилец провёл 7 матчей, в которых забил мяч и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 2 миллиона евро.