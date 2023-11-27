Агент Дркушича рассказал о состоянии здоровья своего клиента

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» и сборной Словении Ваньи Дркушича, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
В среду Дркушич пройдёт медобследование. Не тренируется, ждёт решение. Болевые ощущения в задней поверхности бедра. Очень надеемся, что хотя бы ещё в одном матче до конца года сможет принять участие.
Из-за повреждения Дркушич был заменён в матче 16-го тура РПЛ против «Зенита». В текущем сезоне 24-летний словенец провёл 14 матчей, забил 2 мяча и получил жёлтую карточку.