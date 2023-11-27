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Агент Дркушича рассказал о состоянии здоровья своего клиента

вчера, 16:17

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» и сборной Словении Ваньи Дркушича, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

В среду Дркушич пройдёт медобследование. Не тренируется, ждёт решение. Болевые ощущения в задней поверхности бедра. Очень надеемся, что хотя бы ещё в одном матче до конца года сможет принять участие.

Из-за повреждения Дркушич был заменён в матче 16-го тура РПЛ против «Зенита». В текущем сезоне 24-летний словенец провёл 14 матчей, забил 2 мяча и получил жёлтую карточку.

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cm6byaucxt5w
cm6byaucxt5w
вчера в 16:39
Желаю здоровья Ваньи Дркушичу, и скорейшего восстановления, выздоровления и поменьше травм!
Гость
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