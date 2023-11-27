Агент Дркушича рассказал о состоянии здоровья своего клиента

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вчера, 16:17

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» и сборной Словении , рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

В среду Дркушич пройдёт медобследование. Не тренируется, ждёт решение. Болевые ощущения в задней поверхности бедра. Очень надеемся, что хотя бы ещё в одном матче до конца года сможет принять участие.