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Российские клубы интересуются форвардом из Аргентины

сегодня, 16:51

Президент аргентинского клуба «Тальерес Кордоба» Андрес Фасси прокомментировал информацию об интересе к нападающему Науэлю Бустосу со стороны клубов РПЛ.

Ранее сообщалось, что форвард интересен «Спартаку» и «Динамо».

Бустос пользуется спросом, в том числе и в РПЛ! К нему есть интерес. Но мы посмотрим ближе к трансферному окну. Он отличный игрок, которого все хотят. Не стоит торопиться.

Мы контактируем с тремя клубами: из России, Португалии и Германии. Переговоры идут, поэтому не имею права раскрывать имена.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 17:06, ред.
Зачем Спартаку- непонятно, в команде итак великолепный тандем. ДИНАМО нужен- однозначно, поскольку Тюкавин не похож на лидера атак команды. Однако, если есть выбор между европейскими клубами, то вполне возможно- они в приоритете... Хотя, бабло правит бал- а значит всё возможно.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:56
Кто отпал - Спартак или Динамо?
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