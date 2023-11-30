Российские клубы интересуются форвардом из Аргентины

Президент аргентинского клуба «Тальерес Кордоба» Андрес Фасси прокомментировал информацию об интересе к нападающему со стороны клубов РПЛ .

Ранее сообщалось, что форвард интересен «Спартаку» и «Динамо».

Бустос пользуется спросом, в том числе и в РПЛ ! К нему есть интерес. Но мы посмотрим ближе к трансферному окну. Он отличный игрок, которого все хотят. Не стоит торопиться.

Мы контактируем с тремя клубами: из России, Португалии и Германии. Переговоры идут, поэтому не имею права раскрывать имена.