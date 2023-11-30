Ренан покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно

В январе «Зенит» выставит на трансфер защитника олимпийской сборной Бразилии Роберта Ренана. Клуб уже начал искать потенциальных покупателей. Приоритетом является продажа игрока в Европу, но также «Зенит» готов рассмотреть аренду. Арендовать Ренана готовы бразильские клубы. Защитник хочет сменить команду, так как недоволен отсутствием игровой практики в последнее время.
Ренан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» зимой 2023 года. Его контракт рассчитан на 5 лет. В текущем сезоне на счету бразильца 8 матчей и жёлтая карточка. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 9 миллионов евро.
Неужели непонятно, что Семаку, чтобы побеждать- нужны даже не золотые, а бриллиантовые игроки. Абсолютно приземленный тренер, неспособный преобразовывать игру, не умеющий читать соперника и предвидеть ходы оппонента. Зениту надо срочно менять игру, поскольку она уже давно всеми изучена. Да только, кто ж это делать будет...?
Неужели непонятно, что Семаку, чтобы побеждать- нужны даже не золотые, а бриллиантовые игроки. Абсолютно приземленный тренер, неспособный преобразовывать игру, не умеющий читать соперника и предвидеть ходы оппонента. Зениту надо срочно менять игру, поскольку она уже давно всеми изучена. Да только, кто ж это делать будет...?
Какой он тренер, доказывает этот сезон. Команда играет в статичный футбол без продвижения вперед, на минимальной скорости, если таковая вообще имеется. Все ходы Зенита очевидны, никакого конструктива и тренерской мысли, а про креатив и речи быть не может- прямолинейность во всём. Игра пресная, неинтересная, никакой выдумки в атаке, всё прогнозируемо заранее, полнейший пещерный футбол. Не знаю, что у вас изменится весной, но сейчас на игру Зенита неприятно смотреть.
Какой он тренер, доказывает этот сезон. Команда играет в статичный футбол без продвижения вперед, на минимальной скорости, если таковая вообще имеется. Все ходы Зенита очевидны, никакого конструктива и тренерской мысли, а про креатив и речи быть не может- прямолинейность во всём. Игра пресная, неинтересная, никакой выдумки в атаке, всё прогнозируемо заранее, полнейший пещерный футбол. Не знаю, что у вас изменится весной, но сейчас на игру Зенита неприятно смотреть.