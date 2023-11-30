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Ренан покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно

сегодня, 16:23

В январе «Зенит» выставит на трансфер защитника олимпийской сборной Бразилии Роберта Ренана. Клуб уже начал искать потенциальных покупателей. Приоритетом является продажа игрока в Европу, но также «Зенит» готов рассмотреть аренду. Арендовать Ренана готовы бразильские клубы. Защитник хочет сменить команду, так как недоволен отсутствием игровой практики в последнее время.

Ренан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» зимой 2023 года. Его контракт рассчитан на 5 лет. В текущем сезоне на счету бразильца 8 матчей и жёлтая карточка. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 9 миллионов евро.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:19
Так может, он большой бухгалтер, а не тренер?
Какой он тренер, доказывает этот сезон. Команда играет в статичный футбол без продвижения вперед, на минимальной скорости, если таковая вообще имеется. Все ходы Зенита очевидны, никакого конструктива и тренерской мысли, а про креатив и речи быть не может- прямолинейность во всём. Игра пресная, неинтересная, никакой выдумки в атаке, всё прогнозируемо заранее, полнейший пещерный футбол. Не знаю, что у вас изменится весной, но сейчас на игру Зенита неприятно смотреть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:09
Семак - большой тренер....

Ренан пришёл к нему год назад игрочишкой стоимостью 2 млн евро....
Спустя 8 матчей у Семака - его стоимость стала 9 млн евро....
Почти по 1 млн евро за матч...

Богданыч спецом ему играть не даёт....чтоб ценник не взлетел до заоблачного...и не отпугнул потенциальных покупателей....)
Capral
Capral ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 18:45
А кто в этом сезоне у вас хорошо играет? Как по мне- все плохо.
Capral
Capral
сегодня в 18:31
Как в басне Крылова:" А вы друзья, как не садитесь"...
Неужели непонятно, что Семаку, чтобы побеждать- нужны даже не золотые, а бриллиантовые игроки. Абсолютно приземленный тренер, неспособный преобразовывать игру, не умеющий читать соперника и предвидеть ходы оппонента. Зениту надо срочно менять игру, поскольку она уже давно всеми изучена. Да только, кто ж это делать будет...?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:22
В этом сезоне крайне ужасно играет, пора избавляться. Это будет трудно, качество игрока не соответствует стоимости раз в 100 минимум.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 16:52
С карнавала проходимцев скупают.... их запала на пол года не хватает...
112910415
112910415
сегодня в 16:51
Не раскрылся талант в Зените.
AleS
AleS
сегодня в 16:49
Играл вроде в начале, потом пропал. Чем он так провинился, расскажите кто-нибудь?
Гость
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