Ренан покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно

1701350622

сегодня, 16:23

В январе «Зенит» выставит на трансфер защитника олимпийской сборной Бразилии . Клуб уже начал искать потенциальных покупателей. Приоритетом является продажа игрока в Европу, но также «Зенит» готов рассмотреть аренду. Арендовать Ренана готовы бразильские клубы. Защитник хочет сменить команду, так как недоволен отсутствием игровой практики в последнее время.

Ренан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» зимой 2023 года. Его контракт рассчитан на 5 лет. В текущем сезоне на счету бразильца 8 матчей и жёлтая карточка. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 9 миллионов евро.