Один из лучших бомбардиров в истории ЦСКА хочет вернуться в клуб

Нападающий «Спорт Ресифи» Вагнер Лав хотел бы перейти в ЦСКА, чтобы закончить карьеру в стане «армейцев». Об этом сообщил агент футболиста Эвандро Феррейра.
У нас есть несколько вариантов, Вагнер примет лучшее решение. Конечно, мы ждём предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению.
Мы дали понять, что заинтересованы в этом трансфере, но решение за ЦСКА.
Вагнер Лав провёл за ЦСКА 259 игр, забил 124 мяча (второй результат в истории клуба) и отдал 53 голевых передачи. В текущем сезоне, выступая за «Спорт Ресифи» в бразильской Серии B, 39-летний бразилец сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 23 мяча, отдал 7 результативных передач и получил 5 жёлтых карточек.