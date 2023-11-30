Один из лучших бомбардиров в истории ЦСКА хочет вернуться в клуб

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сегодня, 09:55

Нападающий «Спорт Ресифи» хотел бы перейти в ЦСКА , чтобы закончить карьеру в стане «армейцев». Об этом сообщил агент футболиста Эвандро Феррейра.

У нас есть несколько вариантов, Вагнер примет лучшее решение. Конечно, мы ждём предложения от ЦСКА . Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению. Мы дали понять, что заинтересованы в этом трансфере, но решение за ЦСКА .