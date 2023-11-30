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Один из лучших бомбардиров в истории ЦСКА хочет вернуться в клуб

сегодня, 09:55

Нападающий «Спорт Ресифи» Вагнер Лав хотел бы перейти в ЦСКА, чтобы закончить карьеру в стане «армейцев». Об этом сообщил агент футболиста Эвандро Феррейра.

У нас есть несколько вариантов, Вагнер примет лучшее решение. Конечно, мы ждём предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению.

Мы дали понять, что заинтересованы в этом трансфере, но решение за ЦСКА.

Вагнер Лав провёл за ЦСКА 259 игр, забил 124 мяча (второй результат в истории клуба) и отдал 53 голевых передачи. В текущем сезоне, выступая за «Спорт Ресифи» в бразильской Серии B, 39-летний бразилец сыграл 50 матчей во всех турнирах, забил 23 мяча, отдал 7 результативных передач и получил 5 жёлтых карточек.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 11:49
Думаю до конца сезона как Дзюбу в прошлом году - это идеальный вариант для всех
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 10:53
Не плохая результативность для 39 -- летнего игрока. Ещё сезон может отыграть в ЦСКА. Решение за руководством клуба. Я за возвращение. Кто против ?))))/
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:10
Бедный Вагнер. Уже лезет в окно в наглую, а ЕЛГ его давно за дверь выставил, хотя говорил, как только так сразу с объятиями. Посмотрим, что дальше будет).
Quilby
Quilby
сегодня в 10:10
Самое время вытянуть цска из болота.
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