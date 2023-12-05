«Барселона» рассматривает возможность трансфера полузащитника МЮ

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сегодня, 11:11

В «Барселоне» рассматривают возможность приобретения в зимнее трансферное окно полузащитника «Манчестер Юнайтед» . Так как хавбек «сине-гранатовых» Гави выбыл на долгий срок. Отмечается, что спортивный отдел «Барселоны» не хотел бы зимой приобретать игрока на замену испанцу из-за финансовых проблем. Однако главный тренер каталонцев Хави настаивает на усилении, так как сезон долгий.

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить ван де Бека и сам игрок хочет уйти. Ранее сообщалось, что голландца может приобрести «Ювентус».