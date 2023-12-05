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«Барселона» рассматривает возможность трансфера полузащитника МЮ

сегодня, 11:11

В «Барселоне» рассматривают возможность приобретения в зимнее трансферное окно полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека. Так как хавбек «сине-гранатовых» Гави выбыл на долгий срок. Отмечается, что спортивный отдел «Барселоны» не хотел бы зимой приобретать игрока на замену испанцу из-за финансовых проблем. Однако главный тренер каталонцев Хави настаивает на усилении, так как сезон долгий.

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить ван де Бека и сам игрок хочет уйти. Ранее сообщалось, что голландца может приобрести «Ювентус».

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 13:49
Даже если Донни будет выходить всю вторую половину сезона, то он никакой яркости в игру МЮ не принесёт. Просто лига не его.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 11:21
МЮ и без того унылый, так рассматривают еще игроков отжать, хоть и на время.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:15
В аренду возьмут. а потом не выкупят)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:14
Опять Барса влезет в долги .... совсем никак у них с финансами.
Гость
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