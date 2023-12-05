«Бавария» хочет подписать Вирца

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сегодня, 10:14

«Бавария» планирует подписать полузащитника «Байера» и сборной Германии в 2025 году. Так как ближайшие полтора сезона 20-летний футболист будет играть в Леверкузене. Об этом сообщил агент игрока Ханс-Йоахим Вирц, который является его отцом.

Вирц находится в системе «Байера» с зимы 2020 года. На его счету 122 игры, 29 голов и 40 ассистов. В текущем сезоне немец сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 10 голевых передач. ПорталTransfermarkt оценивает хавбека в 85 миллионов евро.

Ранее называлась сумма, которую «Байер» хочет выручить с продажи Вирца.