Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2023/2024

«Бавария» хочет подписать Вирца

сегодня, 10:14

«Бавария» планирует подписать полузащитника «Байера» и сборной Германии Флориана Вирца в 2025 году. Так как ближайшие полтора сезона 20-летний футболист будет играть в Леверкузене. Об этом сообщил агент игрока Ханс-Йоахим Вирц, который является его отцом.

Вирц находится в системе «Байера» с зимы 2020 года. На его счету 122 игры, 29 голов и 40 ассистов. В текущем сезоне немец сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 10 голевых передач. ПорталTransfermarkt оценивает хавбека в 85 миллионов евро.

Ранее называлась сумма, которую «Байер» хочет выручить с продажи Вирца.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Бавария» в 2024 году проведёт переговоры о будущем Чупо-Мотинга
Сегодня, 11:30
«Барселона» рассматривает возможность трансфера полузащитника МЮ
Сегодня, 11:11
Слухи«Барселона» может продать Левандовского летом 2024 года
Сегодня, 09:24
СлухиДе Хеа готов перейти в «Ньюкасл»
Вчера, 22:23
Слухи«Марсель» имеет шансы приобрести бывшего игрока «Реала»
Вчера, 19:17
Бернардески: «Я был бы рад вернуться в „Ювентус“»
Вчера, 18:59
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:51
руки прочь, как говорится !
alexgurzan
alexgurzan ответ Rosol (раскрыть)
сегодня в 10:39
Сака официально полузащитник, но по факту большинство матчей провёл, как нап.
В общем, подумаем.
Rosol
Rosol
сегодня в 10:33
Извините, но это абсолютно
не правильно, есть над чем
вам подумать !
Защитник тоже может быть,
при выборе игрока в команде,
нападающим исходя из его последнего матча ?
Т.е. база игроков по позициям постоянно меняется ?
Но это что-то !!!
kazakoff
kazakoff
сегодня в 10:32
Ну вот зачем?
Они с Мусиалой будут дублировать друг друга
А такой дорогой резерв не думаю что им нужен
Если только Джамал куда-то собрался
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:20
Типичная Бавария. Надеюсь не будет этого перехода
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 