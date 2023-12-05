«Бавария» хочет подписать Вирца

«Бавария» планирует подписать полузащитника «Байера» и сборной Германии Флориана Вирца в 2025 году. Так как ближайшие полтора сезона 20-летний футболист будет играть в Леверкузене. Об этом сообщил агент игрока Ханс-Йоахим Вирц, который является его отцом.
Вирц находится в системе «Байера» с зимы 2020 года. На его счету 122 игры, 29 голов и 40 ассистов. В текущем сезоне немец сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 10 голевых передач. ПорталTransfermarkt оценивает хавбека в 85 миллионов евро.
Ранее называлась сумма, которую «Байер» хочет выручить с продажи Вирца.
В общем, подумаем.
В общем, подумаем.
не правильно, есть над чем
вам подумать !
Защитник тоже может быть,
при выборе игрока в команде,
нападающим исходя из его последнего матча ?
Т.е. база игроков по позициям постоянно меняется ?
Но это что-то !!!
не правильно, есть над чем
вам подумать !
Защитник тоже может быть,
при выборе игрока в команде,
нападающим исходя из его последнего матча ?
Т.е. база игроков по позициям постоянно меняется ?
Но это что-то !!!
Они с Мусиалой будут дублировать друг друга
А такой дорогой резерв не думаю что им нужен
Если только Джамал куда-то собрался
Они с Мусиалой будут дублировать друг друга
А такой дорогой резерв не думаю что им нужен
Если только Джамал куда-то собрался