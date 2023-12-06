Президент «Оренбурга»: «Считаю, мы договорились о переходе Веры в „Локо“»

Президент «Оренбурга» высказался на тему возможного перехода полузащитника в «Локомотив».

Не могу точно сказать, на какой стадии находятся переговоры. По всем вопросам, по которым они обратились к нам, мы озвучили нашу позицию. Официальное предложение от «Локомотива» получили, но сейчас окончательного ответа нет, ждём. Мы будем обговаривать вопросы, связанные с трансфером. Свой ответ давно мы дали, но от них ничего не последовало.

Я считаю, что мы договорились по переходу Лукаса Веры. Они приняли наше предложение, с их стороны должно что-то быть.