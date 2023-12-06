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Президент «Оренбурга»: «Считаю, мы договорились о переходе Веры в „Локо“»

сегодня, 16:46

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался на тему возможного перехода полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».

Не могу точно сказать, на какой стадии находятся переговоры. По всем вопросам, по которым они обратились к нам, мы озвучили нашу позицию. Официальное предложение от «Локомотива» получили, но сейчас окончательного ответа нет, ждём. Мы будем обговаривать вопросы, связанные с трансфером. Свой ответ давно мы дали, но от них ничего не последовало.

Я считаю, что мы договорились по переходу Лукаса Веры. Они приняли наше предложение, с их стороны должно что-то быть.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 17:07
Локо молодцы... раздевают российские клубы рпл, как так и надо..., да ещё посреди сезона....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:59
Говорит так и отчитывается, как будто Оренбург на 8-10 месте, а не на 14-ом.
112910415
112910415
сегодня в 16:57
мы же чуяли
idres
idres
сегодня в 16:54
Не нужно было зимой отдавать его Локо.... пусть бы доиграл сезон
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:53
Можно сказать что Локо довольно неплохо укрепился с переходом Лукаса Веры . Удачи.
Гость
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