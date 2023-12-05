Футболистом «Ростова» интересуются европейские клубы

Антон Железняков, агент защитника «Ростова» , рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов.

Если брать все московские клубы, то интерес постоянно проявляется. Опять же конкретики нет, бумага в «Ростов» не приходила. Люди обращаются, спрашивают про какие-то моменты. Также из Европы проявляется интерес. Витя востребован в России и на международном рынке. Сами понимаете, защитников в стране с российским паспортом мало, еще и молодой, который уже провел в районе 70 матчей в РПЛ .

Из каких чемпионатов интересуются Виктором? Португалия, Испания, Италия.