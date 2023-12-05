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Футболистом «Ростова» интересуются европейские клубы

сегодня, 20:20

Антон Железняков, агент защитника «Ростова» Виктора Мелехина, рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов.

Если брать все московские клубы, то интерес постоянно проявляется. Опять же конкретики нет, бумага в «Ростов» не приходила. Люди обращаются, спрашивают про какие-то моменты. Также из Европы проявляется интерес. Витя востребован в России и на международном рынке. Сами понимаете, защитников в стране с российским паспортом мало, еще и молодой, который уже провел в районе 70 матчей в РПЛ.

Из каких чемпионатов интересуются Виктором? Португалия, Испания, Италия.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:35
Без конкретики, это пустой звон !)
a-league
a-league
сегодня в 21:18
Агенты, ещё те невероятные сказочники
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:46
Ещё бы Вите побольше выдержки.
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