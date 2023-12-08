Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Матч 18-го тура против «Зенита» пропустят три основных игрока «Пари НН»

сегодня, 17:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННЗавтра в 19:45 Не начался

Матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН», который пройдёт завтра, пропустят три основных футболиста нижегородцев. Вратарь Артур Нигматуллин, защитник Дмитрий Живоглядов и полузащитник Мамаду Майга.

Сообщается, что после игры 17-го против «Урала» сразу несколько футболистов заболели (повышенная температура). Из игроков основы выбыли Нигматуллин, Майга и Живоглядов. Стоит отметить, что малиец всё-равно пропустил бы встречу из-за перебора жёлтых карточек.

Нигматуллин провёл 17 игр в РПЛ, пропустил 15 мячей и отыграл 7 игр «на ноль». На счету Майги 19 игр в РПЛ и Кубке России и 5 жёлтых карточек. Живоглядов сыграл 11 матчей во всех турнирах и отметился ассистом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Пари НН» рассказали о болезни игроков
Сегодня, 17:50
Сергеев: «Я выздоровел и готов помогать команде»
Вчера, 15:34
Агент Тормены рассказал, когда футболист сможет вернуться на поле
01 декабря
Кассьерра и Вендел готовы сыграть против «Локомотива»
30 ноября
Полузащитник «Динамо» Кутицкий может вернуться на поле весной
30 ноября
В «Зените» объяснили, почему Вендел не сыграет с «Динамо»
29 ноября
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 18:03
Это проблемы нижегородцев. У Зенита все здоровы. Даже Сергеев сказал что он готов полностью.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:46
Пари НН ждет разгром.
drug01
drug01
сегодня в 17:36
Это совсем плохо, надо переносить игру...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 17:21
НиНо должен взять реванш у бомжей, за поражение автобуса после удаления...
112910415
112910415
сегодня в 17:16
так гости и проиграть могут !
шутка
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:08, ред.
Юран лучший тренер РПЛ....
А вояж на Газпром арену полурезервом - лишь подтверждение уверенности в своих силах...

Если Семак не возьмёт в этом матче 3 очка - то обгонит Абаскаля по бессмысленности и бестолковости своей деятельности
Вещий
Вещий
сегодня в 17:06
Это типа такой подарок Зениту сделали???? ... фора минус три?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:05
Как они (Зенит) это делают
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 