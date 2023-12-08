Матч 18-го тура против «Зенита» пропустят три основных игрока «Пари НН»

Матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН», который пройдёт завтра, пропустят три основных футболиста нижегородцев. Вратарь Артур Нигматуллин, защитник Дмитрий Живоглядов и полузащитник Мамаду Майга.
Сообщается, что после игры 17-го против «Урала» сразу несколько футболистов заболели (повышенная температура). Из игроков основы выбыли Нигматуллин, Майга и Живоглядов. Стоит отметить, что малиец всё-равно пропустил бы встречу из-за перебора жёлтых карточек.
Нигматуллин провёл 17 игр в РПЛ, пропустил 15 мячей и отыграл 7 игр «на ноль». На счету Майги 19 игр в РПЛ и Кубке России и 5 жёлтых карточек. Живоглядов сыграл 11 матчей во всех турнирах и отметился ассистом.
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