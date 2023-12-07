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Сергеев: «Я выздоровел и готов помогать команде»

сегодня, 15:34

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев дал комментарий на тему своего состояния здоровья.

Прошла ли моя болезнь? Да, сейчас всё отлично, перед «Локомотивом» чуть-чуть приболел, но сейчас выздоровел и готов помогать команде в предстоящей игре.

«Пари НН» — неудобный соперник, они действительно мало пропускают. И в первом круге была тяжёлая игра, и сейчас будет тяжёлая. Потому что мы идём после двух поражений, нужно будет реабилитироваться. «Нижний», бывает, забирает очки у нас, но мы попытаемся сделать всё по максимуму. Самое главное — победить. Думаю, тренерский штаб нам об этом и скажет.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 17:18
Выздоровел, очень хорошо. Последний матч перед зимним перерывом должен быть выигрышным.
112910415
112910415
сегодня в 16:56
теперь и выиграть могут )
fm5tcq2pz97h
fm5tcq2pz97h
сегодня в 16:42
Я очень рад, что Иван Сергеев уже полностью выздоровел и готов помочь своей команде в предстоящем матче. Надеюсь, что он и его команда смогут победить и набрать важные очки в турнирной таблице.
Capral
Capral
сегодня в 16:08
Не очень понимаю, что Сергеев делает в Зените. А точнее сказать- зачем Зениту Сергеев. Ни под стиль Зенита не подходит, ни под бразов питерских. В Самаре, у Осинькина всё было понятно. Сергеев позиционный нападающий, но при этом отходил назад в поисках мяча, одновременно, освобождая свою зону партнерам, тем самым путая соперника. Стратегическая Мудрость Осинькина!!! В Зените- он чисто позиционный форвард, играющий на чистых мячах, не сходя со своей позиции. На мой взгляд- нет гармонии между питерскими техничными бразами и убежденным, прямолинейным позиционщиком Сергеевым.
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сегодня в 16:06
Ещё бы Сирожа-манекен тебе почаще доверял
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:06
Неплохо бы отметить выздоровление бритьем бороды.
Токсичные блохи ни к чему НН.
Вещий
Вещий
сегодня в 15:57
Посмотрим как ты сумеешь помочь... удачи Зениту в игре!
Гость
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