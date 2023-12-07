Сергеев: «Я выздоровел и готов помогать команде»

Нападающий «Зенита» дал комментарий на тему своего состояния здоровья.

Прошла ли моя болезнь? Да, сейчас всё отлично, перед «Локомотивом» чуть-чуть приболел, но сейчас выздоровел и готов помогать команде в предстоящей игре.

«Пари НН» — неудобный соперник, они действительно мало пропускают. И в первом круге была тяжёлая игра, и сейчас будет тяжёлая. Потому что мы идём после двух поражений, нужно будет реабилитироваться. «Нижний», бывает, забирает очки у нас, но мы попытаемся сделать всё по максимуму. Самое главное — победить. Думаю, тренерский штаб нам об этом и скажет.