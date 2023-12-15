Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2023/2024

Вратарь ПСЖ Рико: «Хочу снова почувствовать себя футболистом»

вчера, 21:59

Вратарь ПСЖ Серхио Рико в интервью El Partidazo de COPE рассказал о своём состоянии после серьёзной травмы головы, которую он получил в конце мая, а также о желании вернуться в строй.

Голкипер получил удар копытом в шею после падения с лошади. Футболист провёл некоторое время в коме, ему провели операцию по удалению аневризмы головного мозга.

Я с нетерпением жду, когда доктор даст мне немного больше свободы, потому что я чувствую себя хорошо. Хочу вернуться к своей рутине и снова почувствовать себя футболистом. Я похудел на 20 килограммов... весил около 92, а потом оказался на уровне 73. Сейчас вешу 88 килограмм.

Я отношусь к этому очень спокойно, это не в моей власти. Если бы это было в моих силах, я бы уже тренировался. Следую указаниям врачей, которые отвечают за это, и тех, кто спас мне жизнь.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ПСЖ  Рико Серхио
Перевод с goal.com
Петржела: «Зачем „Зениту“ академия, если молодёжь всё равно не играет?»
13 декабря
Снейдер: «Не могу представить, чтобы женщина тренировала мужской клуб»
13 декабря
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» ставят на ЛЧ. Успех в Европе нужен испанцам, чтобы выжить
13 декабряВадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии5
Бензема назвал свою команду мечты. В ней нет Криштиану Роналду и Месси
11 декабря
Левандовски: «Думаю, смогу играть в футбол ещё три-четыре года»
09 декабря
Левандовски: «Думаю, я нахожусь в нужное время и в нужном месте»
08 декабря
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:31
Парень "горит" желанием вернутся в футбол - скорейшего восстановления!
hn4uh8w8sjwu
hn4uh8w8sjwu
вчера в 22:22
Повезло парню, обошёлся лёгким испугом
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 