Вратарь ПСЖ Рико: «Хочу снова почувствовать себя футболистом»

Вратарь ПСЖ Серхио Рико в интервью El Partidazo de COPE рассказал о своём состоянии после серьёзной травмы головы, которую он получил в конце мая, а также о желании вернуться в строй.
Голкипер получил удар копытом в шею после падения с лошади. Футболист провёл некоторое время в коме, ему провели операцию по удалению аневризмы головного мозга.
Я с нетерпением жду, когда доктор даст мне немного больше свободы, потому что я чувствую себя хорошо. Хочу вернуться к своей рутине и снова почувствовать себя футболистом. Я похудел на 20 килограммов... весил около 92, а потом оказался на уровне 73. Сейчас вешу 88 килограмм.
Я отношусь к этому очень спокойно, это не в моей власти. Если бы это было в моих силах, я бы уже тренировался. Следую указаниям врачей, которые отвечают за это, и тех, кто спас мне жизнь.