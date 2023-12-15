Вратарь ПСЖ Рико: «Хочу снова почувствовать себя футболистом»

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вчера, 21:59

Вратарь ПСЖ в интервью El Partidazo de COPE рассказал о своём состоянии после серьёзной травмы головы, которую он получил в конце мая, а также о желании вернуться в строй.

Голкипер получил удар копытом в шею после падения с лошади. Футболист провёл некоторое время в коме, ему провели операцию по удалению аневризмы головного мозга.