Заир-Эмери может сыграть за ПСЖ в матче ЛЧ против «Боруссии» Дортмунд

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сегодня, 00:54

Полузащитник ПСЖ получил травму в матче отбора к Евро-2024 против сборной Гибралтара.

Парижский клуб ранее сообщил, что футболист больше не сыграет в этом году. Однако 6 декабря Заир-Эмери вернулся к тренировкам с командой.