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Заир-Эмери может сыграть за ПСЖ в матче ЛЧ против «Боруссии» Дортмунд

сегодня, 00:54
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен13.12.2023 в 23:00 Не начался

Полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери получил травму в матче отбора к Евро-2024 против сборной Гибралтара.

Парижский клуб ранее сообщил, что футболист больше не сыграет в этом году. Однако 6 декабря Заир-Эмери вернулся к тренировкам с командой.

Сегодня стало известно, что 17-летний полузащитник может выйти в стартовом составе ПСЖ на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд. Секрет столь быстрого восстановления футболиста заключается в том, что у него иные физические способности, чем у других игроков, менее изношенное травмами тело и он серьёзно соблюдал все рекомендации врача относительно восстановления после травмы. Первоначально сделанный прогноз на продолжительность отсутствия Заира-Эмери был поспешным.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:24
Да никуда он не выйдет . Для ПСЖ это очень важный матч .
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