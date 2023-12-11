Заир-Эмери может сыграть за ПСЖ в матче ЛЧ против «Боруссии» Дортмунд

Полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери получил травму в матче отбора к Евро-2024 против сборной Гибралтара.
Парижский клуб ранее сообщил, что футболист больше не сыграет в этом году. Однако 6 декабря Заир-Эмери вернулся к тренировкам с командой.
Сегодня стало известно, что 17-летний полузащитник может выйти в стартовом составе ПСЖ на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд. Секрет столь быстрого восстановления футболиста заключается в том, что у него иные физические способности, чем у других игроков, менее изношенное травмами тело и он серьёзно соблюдал все рекомендации врача относительно восстановления после травмы. Первоначально сделанный прогноз на продолжительность отсутствия Заира-Эмери был поспешным.