«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» голов не забили

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре АПЛ (0:0).
У гостей на 90+4-й за две желтые карточки удаление с поля получил Диогу Далот.
В следующем туре «красные» сыграют с «Арсеналом», а МЮ сразится с «Вест Хэмом».
После поединка «Ливерпуль» идет на 2-м месте (38 очков), «дьяволы» находятся на 7-й строчке (28 баллов).
А это ещё МЮ по всё тем же, и кроме того, и общим игровым причинам почти не мог создать угроз у ворот хозяев, хотя они смогли и даже должны были забивать, но Хойлунд цель переплюнуть серию Санчо в 17 матчей без полезных действий (или просто БЕСПОЛЕЗНЫХ действий) поставил и не мог прервать её)).
И ничуть не удивительно, что "Ливерпуль" не смог обыграть проблемный то ли гранд, то ли уже нет. Потому что вечно везти не может, вот тут не повезло. Клопп в этом сезоне так же без хорошей игры, как в прошлом, только с везением и внятной игрой какими-то десятиминутными отрезками пока шёл.
В общем, как по мне, место МЮ реальное должно быть около "Челси", а "Ливерпуля" вне четверки.
А это ещё МЮ по всё тем же, и кроме того, и общим игровым причинам почти не мог создать угроз у ворот хозяев, хотя они смогли и даже должны были забивать, но Хойлунд цель переплюнуть серию Санчо в 17 матчей без полезных действий (или просто БЕСПОЛЕЗНЫХ действий) поставил и не мог прервать её)).
И ничуть не удивительно, что "Ливерпуль" не смог обыграть проблемный то ли гранд, то ли уже нет. Потому что вечно везти не может, вот тут не повезло. Клопп в этом сезоне так же без хорошей игры, как в прошлом, только с везением и внятной игрой какими-то десятиминутными отрезками пока шёл.
В общем, как по мне, место МЮ реальное должно быть около "Челси", а "Ливерпуля" вне четверки.
Даже сегодняшняя игра в этом плане показательная: в прессинг из атакующих игроков шел только Расмус, Антони и Гарначто просто стояли на месте. Когда Антони и Гарначо удавалось прорваться с мячом по флангам - Хейлунд был свободен во всех случаях. Но в итоге они либо ждали, пока добежит МакТомминей, или вообще просто теряли мяч
Даже сегодняшняя игра в этом плане показательная: в прессинг из атакующих игроков шел только Расмус, Антони и Гарначто просто стояли на месте. Когда Антони и Гарначо удавалось прорваться с мячом по флангам - Хейлунд был свободен во всех случаях. Но в итоге они либо ждали, пока добежит МакТомминей, или вообще просто теряли мяч