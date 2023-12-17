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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» голов не забили

вчера, 21:25
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре АПЛ (0:0).

У гостей на 90+4-й за две желтые карточки удаление с поля получил Диогу Далот.

В следующем туре «красные» сыграют с «Арсеналом», а МЮ сразится с «Вест Хэмом».

После поединка «Ливерпуль» идет на 2-м месте (38 очков), «дьяволы» находятся на 7-й строчке (28 баллов).

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Все комментарии
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 06:35
Смотрел игру.
Считаю, что МЮ правильно выбрал тактику на контратаках.
Онана лучший игрок матча.
Ливерпуль давил, но по настоящему острых моментов не создал, можно вспомнить удар Арнольда, и один блестящий сейв Онаны.
У МЮ Гарначо имел лучший шанс за игру, Арнольд таки догнал и помешал.
У Расмуса был один трудный момент на большой динамике, когда попал в грудь Алисону. МЮ был ближе к победе.
Онана классно играет ногами, какие точные дальние передачи, и хладнокровие под пресингом.
Не понравился Антони, вся острота исходила от Гарначо.
У Ливера не хватило креатива возле ворот МЮ, слишком плотно сыграли дьяволы, и правильно сделали.
У колбасных кроме Салаха некому игру на себя взять в атаке, Арнольд старался, Нуньес что-то пытался.
Ничья по делу.
112910415
112910415
сегодня в 06:25
вот взяли и показали серый футбол ...
balalay
balalay
сегодня в 04:47
перед матчем упорно рекламировался результат прошлого матча то ли 6-0 то ли 8-0 в пользу Ливерпуля, очевидно что команды играют ради букмеркеров
RedRedTeam
RedRedTeam ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 23:53
    RedRedTeam
    RedRedTeam ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 23:51
      Василий 50
      Василий 50
      вчера в 23:29
      Этих очков может и не хватить.
      3qta4zyk6wbu
      3qta4zyk6wbu
      вчера в 23:24
      Худшие опасения сбылись. Уж слишком самонадеянными подошли к игре. Маккалистера в центре не хватало.
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 23:21
      Ливерпулю просто не повезло из-за того, что Хаг не выпустил Магвайра!
      qn94afq5s4zy
      qn94afq5s4zy
      вчера в 23:09
      Ничья между собой эти клубов пойдёт на пользу их соперникам
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      вчера в 23:07
      трусливая игра мю испортила ожидание от дерби, дьяволы играли как условный Шеффилд встали всей командой у своих ворот и тупо отбивались...хотя какие они дьяволы скорее щенки, а тот же Шеффилд играет намного смелей..тен хаг может "гордиться", что увез очко с Энфилда
      у красных старая болезнь - крайне низкий КПД атаки - 34 удара из них только 8 в створ и ноль забитых мячей...
      у Собослаи спад, Диас стал бестолковым бегунком, Дарвин снова без голов, травма МакАллистера ну а в целом был хороший настрой, но не забили..
      вся борьба в АПЛ еще впереди, удачи Ливерпулю!
      Capral
      Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
      вчера в 22:56
      Сильно сдали, согласен.
      Capral
      Capral ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      вчера в 22:55
      Я попрежнему на стороне Анчелотти. Футбол Клоппа- невыразительный и неинтересный. Я об этом говорю уже не первый год.
      shur
      shur
      вчера в 22:38
      ...футбол АПЛ который так притягивал нас всех смотреть его начиная
      с 90-тых по Рен ТВ, потихоньку выходит на уровень нынешного уровня РПЛ , 90 минут просто проведённого времени на поле...!
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 22:31
      Эх, Ливерпуль, эх... Это ж надо было так постараться, чтоб не обыграть такой бесхребетный Манчестер Юнайтед...
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 22:26
      тем не менее,провинциальная Жирона их опережает и держит уверенно 1 место.
      Безусловно Анчелотти это Легенда тренерского штаба,Но в нынешних реалиях один из ТОПов. Учитывая финансовое положение королевичей,то можно и Мбаппе прикупить за 200 лямов и не сильно прогнуться в финансовом плане. Вот пусть в МЮ придёт и проявит себя - было бы интересно,ну или в Челси. Все же примера это команда Реала,Барсы и чуток Атлетико,а Жироны и еже с ними это просто выскочки. В АПЛе всё гораздо сложнее и не предсказуемо.Сам как тренер Карло - не превзойдённый,но является ли он таким сейчас - вопрос и ответ не однозначный. К примеру мне Эмери больше нравится.
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      вчера в 22:21
      Ваше мнение услышал, Эмери любит работать там где от него иного не ждут!!! Севилья тому пример, в м Спартаке его задушили режимом " здесь и и сразу" поэтому , ему противопоказано возглавлять большие клубы, его за год сожрут, а наш Дракула любит кровушки с топов попить вот и на своём месте
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      вчера в 22:17, ред.
      Анчелотти.
      У РМ и скамейка не хуже основы..., и сыгранность , и похрену им на травмы, когда другие ноют и за голову хватаются...
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Ice van Reed (раскрыть)
      вчера в 22:14, ред.
      Лестер стал чемпионом,когда Клопп и Швепс только зашли в АПЛ.Хотя Радиоллы не было,тренил Пеллигрини. Эмери более кубковый тренер и то,что сейчас он сделал с АВ - это феномен. Он ведь тренировал Арсенал и толку то не особо было,как и с ПСЖ. Я вижу бигфо это Сити,Ливерпуль,Арсенал и Шпоры. Бирмингенцев на долго не хватит,а Лестер это случайность,которая выпадает раз на сто лет.
      Grizly88
      Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 22:12, ред.
      Хуже Тухеля наверное Клопп очень сильно сдали немецкие тренеры
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 22:09
      Ну тут я согласен, скорее, в тройку, погорячился. "Арсенал", АВ и МС.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 22:09
      а какой тренер показывает толковый футбол? Может Чави или Зидан?
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      вчера в 22:08
      Над Лестером тоже потешались, а затем Лестер над АПЛ потешался, Астон Аилла в гонке, будет весело
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      вчера в 22:05
      Чемпионом скорее всего будет МС у них состав всё равно по-мощнее,а Ливерпуль и Арсенал останутся в бигфо. Нет у канониров потенциала для чемпионства,как с тренером,так и с игроками. У Мансити есть Эдерсон и Халанд,у Ливерпуля Алисон и Салах, у Арсенала нет лидера,каждый игрок - посредственно хорош. Я бы даже сказал что канониры находятся выше в таблице - ожидаемого,даже Шпоры куда более целостностнее. Астон Вила - временное явление,хотя к примеру голкипер куда более топовей,чем у пушкарей.
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 22:05
      Когда МЮ и Ливерпуль вместе с Сити сыграли в ничью, Болельщики Арсенала в этом туре
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 22:05, ред.
      А кто ж тогда в 4-ку должен входить ? МС и Арсенал да, без вопросов. Остальные кто блещет мастерством ? Может ТТХ ? Ты видел чё они творили с "лесниками" ? Погляди, поржёшь на досуге. Ньюкасл ? Который про...рал никакущему Милану и утонул у берега на глазах всей Европы ? Кто там достойней Ливера в 4-ке, кроме двух мною названных, Павел ?! Да нет там нихрена никого!

      Вся АПЛ просела в этом сезоне, - вот что надо признать!
      Capral
      Capral
      вчера в 22:01
      Какой же все-таки бестолковый футбол Клоппа. Навесы, забросы, прострелы. Никакой мысли в игре- типичный клопповский вариант. Даже гениальный Салах потускнел... Не растет Юрка, совсем.
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 22:01
      Оба команды стоят друг друга
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 21:57
      по факту Арсенал занимает стабильное 3 место на выезде и дома.а Ливерпуль ЧЕТВЁРТОЕ,что немного сказывается на турнирке,где отстаём в 1 очко.а это пшик.
      а МС на выезде -2 место,а дома -5.
      Roger Young
      Roger Young
      вчера в 21:54
      Содержательных действий было мало с обеих сторон. Особенно тоскливо смотрелась игра после Арсенал-Брайтон. Ливерпулю с такими успехами чемпионами не стать.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ kovalev-barin (раскрыть)
      вчера в 21:51
      рефери могут ошибаться,а учитывая что ошибка была не фатальной,можно было эмоции и придержать. Горячая кровь была слегка охлаждена Оливером. Далот совершил крайне глупый поступок и если бы он был Мексси или Роналду,то вторую ЖК наверное рефери придержал,а так просто какой то Идиот.
      Гость
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