«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» голов не забили

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вчера, 21:25

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре АПЛ (0:0).

У гостей на 90+4-й за две желтые карточки удаление с поля получил Диогу Далот.

В следующем туре «красные» сыграют с «Арсеналом», а МЮ сразится с «Вест Хэмом».

После поединка «Ливерпуль» идет на 2-м месте (38 очков), «дьяволы» находятся на 7-й строчке (28 баллов).