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«Наполи» выиграл у «Кальяри» в матче Серии А

вчера, 22:34
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Наполи» одолел «Кальяри» в 16-м туре Серии А (2:1).

Виктор Осимхен вывел хозяев вперед на 69-й минуте, на 72-й Леонардо Паволетти сравнял счет. Победный гол на 75-й в сетку ворот отправил Хвича Кварацхелия.

После поединка «Наполи» идет на 4-м месте (27 очков), «Кальяри» находится на 16-й строчке (13 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 11:17, ред.
Вы зря так переживаете. Давно известно, что Хвичка- забивает только середнякам и подвалу. Вот и вчера, забил команде, которая практически в зоне прямого вылета. Всю игру, как и прежде делает Осимхен. Много грузин забил Реалу или Интеру? Ну вот и ответ. Люди понимающие в футболе, никогда его высоко не ценили. Он футбольный простак, распиаренный до невозможности...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Karkaz
Karkaz ответ SSC Napoli (раскрыть)
сегодня в 08:16
Да ничего он не закрыл. Даже в полупустые ворота кое как забил, мяч в штангу попал, он сам не верил что забьёт, видно же было. И через него редко атаки идут, во основном через правый фланг Наполи атакует.
Бармалей 7
Бармалей 7 ответ SSC Napoli (раскрыть)
сегодня в 07:43, ред.
Он и с Аталантой закрыл рты критикам)
Да и в прошлом туре был полезен. Если сравнивать с тем же Мудриком, Квара сильно лучше. Мудрик совсем 0.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:30
Вполне могли и споткнуться, хотя до игры всё казалось очевидным.
adekvat
adekvat ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 05:33
Наш это чей?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:18
С победой Наполи!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:55
Все равно пробуксовывают.
747nuusq76e3
747nuusq76e3
вчера в 23:42
ЛЧ ждёт!)
баск
баск
вчера в 23:26, ред.
А уж какую победную банку положили неаполитанцы)
Первая-то у них стандартная была, а вот вторая..

Нигериец собрал вокруг себя пятерых соперников (и это в штрафной Кальяри),
чеканя головой и коленом и прикрывая мяч корпусом, поотправлял их всех в буфет и исхитрился найти передачей Хвичу, тот тоже здорово пробил.
Красотища, эпизод для эстетов..)
drug01
drug01
вчера в 23:09
Наш Хвича делает погоду в Италии!!!
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 22:57
Хвича Кварацхелия закрыл рты критика!
ABir
ABir
вчера в 22:43
Наполи дома очень неохотно делится очками
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