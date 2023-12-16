«Наполи» выиграл у «Кальяри» в матче Серии А

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вчера, 22:34

«Наполи» одолел «Кальяри» в 16-м туре Серии А (2:1).

Виктор Осимхен вывел хозяев вперед на 69-й минуте, на 72-й Леонардо Паволетти сравнял счет. Победный гол на 75-й в сетку ворот отправил Хвича Кварацхелия.

После поединка «Наполи» идет на 4-м месте (27 очков), «Кальяри» находится на 16-й строчке (13 баллов).