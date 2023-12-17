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«Арсенал» переиграл «Брайтон» и стал лидером Премьер-Лиги

вчера, 18:57
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Арсенал» выиграл у «Брайтона» в матче 17-го тура АПЛ (2:0).

Габриэл Жезус открыл счет на 53-й минуте, а на 87-й преимущество команды удвоил Кай Хаверц.

После поединка «канониры» лидируют в таблице АПЛ (39 очков), «чайки» находятся на 9-й строчке (26 баллов).

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:00
Победа на классе, уверенно и спокойно. Хотя играли с сильным и достойным соперником. Если не поймают спад, то игра в таком темпе - весомая заявка на победу в чемпионате.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 21:55, ред.
Поздравляю Пушкарей!
Видимо Артета не успокоится пока не выиграет титул чемпиона АПЛ, очень серьёзно настроена команда на чемпионкую гонку.
Надеюсь Ливерпуль сможет навязать борьбу и возможно матч между этими командами будет решающим и прояснит ситуацию об амбициях Ливерпуля и Арсенала.
В тот же момент хотелось бы узнать о состоянии Ливерпуля в этом сезоне. Чем быстрее выявятся болячки тем быстрее Клоппу нужно их решить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:45
Всё предсказуемо. Брайтон сегодня был мёртвый.
ars14
ars14 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:33
Тоже хотел чтобы Мартин забил, или сделал бы голевую передачу, все таки день рождения у капитана)
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:22
Астон Вилла не отпустит Арсенал и Ливерпуль далеко
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:22
С победой лондонских пушкарей и всех болельщиков этого клуба! Арсенал более чем заслуженно выиграл этот матч. Хотел, чтоб Мартин Эдегор забил, но не суждено было ему сегодня забить. В одном из моментов во втором тайме хорошо пробил, но заработал только угловой для своей команды. Гол Кая Хаверца, после очень хорошо разыгранной комбинации, для него очень важный гол. А самое главное и важное это то, что эта победа выводит Арсенал на первое место, минимум до завершения матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед. Хорошего просмотра. Вот битву устроили Ливерпуль, Арсенал и Астон Вилла (с тренеришкой).
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:21
«Арсенал» переиграл «Брайтон» и стал лидером Премьер-Лиги
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Переиграл и уничтожил
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:13
Такие перестановки будут часто по ходу сезона...
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 19:57
Арсенал может и возглавил АПЛ , но не факт , что они выиграют чемпионат . У Ман Сити хоть и бывают сбои в игре , но запас прочности очень мощный.
lotsman
lotsman
вчера в 19:55
Хорошая игра, заслуженная победа. А вот лидерство удержать будет очень сложно.
vova505
vova505
вчера в 19:51
Круто
ABir
ABir
вчера в 19:40
В отличие от МС канониры своего шанса не упустили и заслуженно возглавили чемпионат АПЛ
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:38
Почему то думал что тб пробьют, но увы !
drug01
drug01
вчера в 19:18
У Арсенала пошла игра теперь смотрим что будет дальше
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:13
Спасибо!!!)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:12
Браво!)
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:12
Совершенно верно, согласен! Но все-таки, вчера, угадал два результата- Лейпцига и Барселоны...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:10
Добрый вечер, Виктор, спасибо, ну, счёт угадать - это всегда просто лотерея, если только рёчь не идёт о "Ювентусе", где на 1-0 можно ставить всегда, зная ватную Аллегрову))
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:09
Моменты транжирят, да.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:07
Здравствуйте, Павел!!!
Поставил вчера 1:0 на Вашу победу, но как обычно, в концовочке пролетел, за три минуты до конца... Непруха. Но зато, угадал, поставив на общую победу Вашей команды!!!

Вас, и Саркиса- с победой любимого клуба!!!
shlomo
shlomo
вчера в 19:06
Все-таки сумели довести дело до логичного исхода лондонцы, пускай могли возникнуть проблемы с победой, если бы Паскаль Гросс в ходе единственного момента Брайтона за игру все же попал бы в ворота. Но этого не случилось, а через несколько минут Кай Хаверц установил итоговый счет, на чем интрига и завершилась. Арсенал временно поднимается на первую строчку, у Ливера еще игра в запасе.
ars14
ars14
вчера в 19:05
С победой канониры! Очень качественно сыграли, в этом сезоне битва за титул АПЛ невероятно жаркая) Рад за Кая, начал таки приносить пользу команде
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:05
Ну что пушкари, с победой нас!!! Очень уверенно обыграли очень неудобного дня нас соперника!!! Могли одержать разгромную победу, но как всегда подвела реализация, а точнее то, что пытаемся чуть ли не закатить мяч в ворота...правда и чайки могли нас наказать при счете 1-0 в нашу пользу Гросс простил нашу оборону
Очередной шикарный матч от Райса, шикарное приобритение! Как минимум на час мы будем на вершине таблицы и ждем матча Ливерпуль - МЮ
Брайтону удачи, команда перед началом сезона потеряла двух основных центральных полузащитников МакАллистера и Кайседо, заработав на их продаже большие деньги, но ухучшили качество игры....
idres
idres
вчера в 19:03
Арсенал легко набирает 3 очка ..... Канониры» весь матч давили и одержали победу благодаря голам Жезуса и Хаверца.... У Брайтона почти не было моментов, в створ попали лишь раз.... Артета увеличил отрыв от Пепа. Теперь у Микеля 39 очков, у Гвардиолы – 34 .... Как же хорош Арсенал в этом сезоне.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:02
Чёт я был удивлен кэфу аж 1.5 и 2.4 на "Арсенал" и АВ соответственно, поставил экспрессик и изи мани забрал (ну, со второй частью повезло, но ведь 2.4 на хорошие шансы). "Брайтону" вообще тяжелее всего просто по факту против футбола Доминатора играть, я бы 1.3 максимум дал.

Тем более, что состав у гуннеров оптимальный прямо был, все в строю.

В общем, две симпатичные команды выиграли и это отлично)) Да и я поднялся
Capral
Capral
вчера в 19:02
С победой Арсенал и его преданных болельщиков!!!
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 19:01
Брайтон был неожиданно плох..
sihafazatron
sihafazatron ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
вчера в 19:00
ни в этом туре!)) скоро встретитесь с ними, вот там и решайте)
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 18:59
Молодцы Канониры! Теперь ждём осечки Ливерпуля, но это не точно, там МЮ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:58
Ожидаемо арсенал набирает 3 очка, а забивать могли и побольше))
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