«Арсенал» переиграл «Брайтон» и стал лидером Премьер-Лиги

«Арсенал» выиграл у «Брайтона» в матче 17-го тура АПЛ (2:0).
Габриэл Жезус открыл счет на 53-й минуте, а на 87-й преимущество команды удвоил Кай Хаверц.
После поединка «канониры» лидируют в таблице АПЛ (39 очков), «чайки» находятся на 9-й строчке (26 баллов).
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Брайтону удачи, команда перед началом сезона потеряла двух основных центральных полузащитников МакАллистера и Кайседо, заработав на их продаже большие деньги, но ухучшили качество игры....