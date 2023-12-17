«Арсенал» переиграл «Брайтон» и стал лидером Премьер-Лиги

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вчера, 18:57

«Арсенал» выиграл у «Брайтона» в матче 17-го тура АПЛ (2:0).

Габриэл Жезус открыл счет на 53-й минуте, а на 87-й преимущество команды удвоил Кай Хаверц.