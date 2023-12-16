Команда Пути РПЛ победила в Матче звёзд Кубка России, в испытаниях уступила

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вчера, 20:56

Команда Пути РПЛ переиграла коллектив Пути регионов (9:7).

У сборной Пути РПЛ забили Кирилл Маляров (дубль), Сергей Пиняев (дубль), Данил Круговой (дубль), Руслан Безруков, Никита Кривцов и Павел Мелёшин. У коллектива Пути регионов хет‑трик оформил Максим Турищев, дубль записал на свой счет Никита Дубчак, по голу забили Константин Морозов и Кирилл Панченко.

Поединок проходил в формате 5х5 с двумя таймами по 15 минут.