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Команда Пути РПЛ победила в Матче звёзд Кубка России, в испытаниях уступила

вчера, 20:56

Команда Пути РПЛ переиграла коллектив Пути регионов (9:7).

У сборной Пути РПЛ забили Кирилл Маляров (дубль), Сергей Пиняев (дубль), Данил Круговой (дубль), Руслан Безруков, Никита Кривцов и Павел Мелёшин. У коллектива Пути регионов хет‑трик оформил Максим Турищев, дубль записал на свой счет Никита Дубчак, по голу забили Константин Морозов и Кирилл Панченко.

Поединок проходил в формате 5х5 с двумя таймами по 15 минут.

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
alexamit
alexamit ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:19
Браво!!!Всё в точку!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:35
Кому был нужен этот матч?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 01:55
Распил.
протон
протон
сегодня в 00:09
Честно пытался не душнить и посмотреть это. Но понял, что я многих «звёзд» знать не знаю. А тех, что знаю, звёздами назвать не могу. Короче скукота какая-то, если честно. Очень слабое мероприятие, но в принципе Матч ТВ никогда ничего нормального и не создавал.
Какие звёзды, такое и качество трансляции. Музыка орёт громче челов на интервью, ведущий заглушает комментаторов. Матч ТВ как всегда
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:03
Цирк уехал, клоуны остались...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 21:55, ред.
Если это действо описывать вкратце, мне дадут бан на три дня, по подробнее -неделя, в развёрнутом формате -пожизненный БАН))
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:52
Завтра же ждите коллективный иск от КХЛ за количество игроков на поле, от Медиа клубов, что своровали их контент,, от Кривого Зеркала, что такой испанский стыд на себя перевели, от ЕА режима вольта, а почему не 4 на 4
Ironigor
Ironigor ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 21:44
Цирк 🎪 ! Фантазии без границ !))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:38
Может кто-нибудь по-русски сказать, что это такое?)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:23, ред.
Это когда старики тронулись и начали подрожать молодёжи, тик ток не даст соврать, а раньше старшее поколение было примером, о времена, о нравы. Если закос под Медиалигу не останавливайтесь на пол пути , там судья с микрофоном бегает и когда к ВАРу подходит аргументирует своё решение или меняет его и в трансляции это есть, в РПЛ такое не помешало бы, но РФС идёт на поводу УЕФА
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:23
Всего два комментария к этому матчу. Почему так много ?
ssspartak
ssspartak ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:14
на безптичье и попа соловей. отсутствие еврокубков даёт на такие матчи
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:09
НЕПОНИМАЮ... я всего этого в футболе.... кто такие и что хотят...
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